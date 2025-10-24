شکست غافلگیر کننده رُم در خانه/ ناتینگهام با مربی جدید بالاخره برد

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته سوم لیگ اروپا 26-2025 و از ساعت 22:30 شب گذشته (پنجشنبه) تیم فوتبال رُم در ورزشگاه خانگی خود، المپیکو میزبان ویکتوریا پلژن بود و با غافلگیری در 22 دقیقه اول و دریافت 2 گل در نهایت تن به شکست 2 بر یک داد.

تک گل جالوروسی را پائولو دیبالا در دقیقه و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه میزبان کرد.

در بازی همزمان؛ ناتینگهام فارست پس از اخراج پوستک‌اغلو و استخدام شان دایچ به روند شکست‌هایش در مسابقات مختلف پایان داد و دیدار خانگی برابر پورتو را با نتیجه 2 بر صفر برد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

فرایبورگ 2 - اوترخت صفر

لیل 3 - پائوک 4

فاینورد 3 - پاناتینایکوس یک

یانگ بویز 3 - لودوگورتس 2

سلتیک 2 - اشتروم‌گراتس یک

سلتاویگو 2 - نیس یک

مالمو یک - دیناموزاگرب یک

انتهای پیام/