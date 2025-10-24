لیگ اروپا؛
شکست غافلگیر کننده رُم در خانه/ ناتینگهام با مربی جدید بالاخره برد
تیم فوتبال رُم بازی هفته سوم خود در لیگ اروپا را با شکست به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای هفته سوم لیگ اروپا 26-2025 و از ساعت 22:30 شب گذشته (پنجشنبه) تیم فوتبال رُم در ورزشگاه خانگی خود، المپیکو میزبان ویکتوریا پلژن بود و با غافلگیری در 22 دقیقه اول و دریافت 2 گل در نهایت تن به شکست 2 بر یک داد.
تک گل جالوروسی را پائولو دیبالا در دقیقه و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه میزبان کرد.
در بازی همزمان؛ ناتینگهام فارست پس از اخراج پوستکاغلو و استخدام شان دایچ به روند شکستهایش در مسابقات مختلف پایان داد و دیدار خانگی برابر پورتو را با نتیجه 2 بر صفر برد.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
فرایبورگ 2 - اوترخت صفر
لیل 3 - پائوک 4
فاینورد 3 - پاناتینایکوس یک
یانگ بویز 3 - لودوگورتس 2
سلتیک 2 - اشترومگراتس یک
سلتاویگو 2 - نیس یک
مالمو یک - دیناموزاگرب یک