پیروزی امیر علیاکبری مقابل حریف آمریکایی
امیر علیاکبری، مبارز ایرانی، در دومین مبارزه خود پس از بازگشت به سازمان ACA با شکست دادن آنتونی جانسون از آمریکا، یک پیروزی مهم دیگر برای خود رقم زد.
این پیروزی، گامی دیگر در مسیر درخشان امیر علیاکبری در ورزش رزمی حرفهای و سندی بر قدرت نمایی او در عرصه بینالمللی به شمار میرود.