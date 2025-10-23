به گزارش ایلنا، امیر علی‌اکبری، فایتر سرشناس ایرانی، در دومین مبارزه خود پس از بازگشت به سازمان ACA، موفق شد آنتونی جانسون از آمریکا را شکست دهد و یک پیروزی مهم دیگر برای کشورمان رقم بزند.

این پیروزی، گامی دیگر در مسیر درخشان امیر علی‌اکبری در ورزش رزمی حرفه‌ای و سندی بر قدرت نمایی او در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.

