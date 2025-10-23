خبرگزاری کار ایران
پیروزی امیر علی‌اکبری مقابل حریف آمریکایی

پیروزی امیر علی‌اکبری مقابل حریف آمریکایی
کد خبر : 1704222
امیر علی‌اکبری، مبارز ایرانی، در دومین مبارزه خود پس از بازگشت به سازمان ACA با شکست دادن آنتونی جانسون از آمریکا، یک پیروزی مهم دیگر برای خود رقم زد.

به گزارش ایلنا، امیر علی‌اکبری، فایتر سرشناس ایرانی، در دومین مبارزه خود پس از بازگشت به سازمان ACA، موفق شد آنتونی جانسون از آمریکا را شکست دهد و یک پیروزی مهم دیگر برای کشورمان رقم بزند.

این پیروزی، گامی دیگر در مسیر درخشان امیر علی‌اکبری در ورزش رزمی حرفه‌ای و سندی بر قدرت نمایی او در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.

