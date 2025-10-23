رسول خطیبی: صحبت درباره تیم شهرم برایم سخت است!
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان پیش از دیدار با آلومینیوم اراک، از احساسات متناقض خود در بازگشت به شهری گفت که سالها در آن خاطرات شیرینی دارد.
به گزارش ایلنا، رسول خطیبی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل آلومینیوم اراک گفت:«برایم واقعاً سخت است که درباره تیمی صحبت کنم که به آن علاقه زیادی دارم. شهری که چندین سال از عمر فوتبالیام را در آن گذراندم و فقط خاطرات خوب از مردم، باشگاه و کارخانه آلومینیوم در ذهنم مانده است. خوشحالم که حالا شرایط تیم بسیار خوب است و آقای حسینی، یکی از مربیان کاربلد و باتجربه فوتبال ایران، عملکرد درخشانی با این مجموعه داشته و تیم را در بین بالانشینان جدول نگه داشته است.»
او افزود: «از زمان ورودم به اراک، مردم این شهر لطف زیادی به من داشتهاند و همیشه خودم را مدیون محبتشان میدانم. امیدوارم فردا شاهد یک بازی باکیفیت و تماشاگرپسند باشیم؛ هم از سوی تیم ما و هم آلومینیوم. ما در هفتههای اخیر روند رو به رشدی داشتیم و از نظر فنی در بین پنج تیم برتر لیگ از لحاظ کیفیت بازی قرار گرفتیم. امیدوارم با تمرکز و استفاده درست از موقعیتها، بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.»
خطیبی در ادامه درباره وضعیت تیمش توضیح داد:«با وجود چند مصدوم، بازیکنان جایگزین آماده و باانگیزهای داریم که میتوانند نمایش خوبی ارائه دهند. به نظرم فردا شاهد مسابقهای جذاب میان دو تیم خواهیم بود.»
سرمربی مس رفسنجان سپس به دغدغههایش درباره فوتبال پایه اشاره کرد و گفت:«به اعتقاد من فوتبال ما در حال ضعیف شدن است، چون مسابقات پایه و آموزشگاهی که در گذشته برگزار میشد، تقریباً از بین رفته. بیشتر بازیکنان نسلهای دهه ۶۰ تا ۸۰ از دل همین رقابتها به فوتبال حرفهای رسیدند. الان مدیران و مربیان فقط به دنبال نتیجه هستند، در حالی که باید به ساختار پایه و پرورش استعدادها توجه بیشتری شود.»
او در پایان با تمجید از وحید هاشمیان گفت:«ای کاش در فوتبال ایران ۱۰ نفر مثل وحید هاشمیان داشتیم. او همبازی من در پاس، هامبورگ و تیم ملی بود و یکی از حرفهایترین و بااخلاقترین افراد فوتبال ایران است. نباید چنین آدمهایی را از فوتبال دور کنیم؛ چون در نهایت ضرر آن متوجه فوتبال کشور میشود، نه خود آنها.»