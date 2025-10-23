رسول خطیبی: صحبت درباره تیم شهرم برایم سخت است!

به گزارش ایلنا، رسول خطیبی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل آلومینیوم اراک گفت:«برایم واقعاً سخت است که درباره تیمی صحبت کنم که به آن علاقه زیادی دارم. شهری که چندین سال از عمر فوتبالی‌ام را در آن گذراندم و فقط خاطرات خوب از مردم، باشگاه و کارخانه آلومینیوم در ذهنم مانده است. خوشحالم که حالا شرایط تیم بسیار خوب است و آقای حسینی، یکی از مربیان کاربلد و باتجربه فوتبال ایران، عملکرد درخشانی با این مجموعه داشته و تیم را در بین بالانشینان جدول نگه داشته است.»

او افزود: «از زمان ورودم به اراک، مردم این شهر لطف زیادی به من داشته‌اند و همیشه خودم را مدیون محبتشان می‌دانم. امیدوارم فردا شاهد یک بازی باکیفیت و تماشاگرپسند باشیم؛ هم از سوی تیم ما و هم آلومینیوم. ما در هفته‌های اخیر روند رو به رشدی داشتیم و از نظر فنی در بین پنج تیم برتر لیگ از لحاظ کیفیت بازی قرار گرفتیم. امیدوارم با تمرکز و استفاده درست از موقعیت‌ها، بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.»

خطیبی در ادامه درباره وضعیت تیمش توضیح داد:«با وجود چند مصدوم، بازیکنان جایگزین آماده و باانگیزه‌ای داریم که می‌توانند نمایش خوبی ارائه دهند. به نظرم فردا شاهد مسابقه‌ای جذاب میان دو تیم خواهیم بود.»

سرمربی مس رفسنجان سپس به دغدغه‌هایش درباره فوتبال پایه اشاره کرد و گفت:«به اعتقاد من فوتبال ما در حال ضعیف شدن است، چون مسابقات پایه و آموزشگاهی که در گذشته برگزار می‌شد، تقریباً از بین رفته. بیشتر بازیکنان نسل‌های دهه ۶۰ تا ۸۰ از دل همین رقابت‌ها به فوتبال حرفه‌ای رسیدند. الان مدیران و مربیان فقط به دنبال نتیجه هستند، در حالی که باید به ساختار پایه و پرورش استعدادها توجه بیشتری شود.»

او در پایان با تمجید از وحید هاشمیان گفت:«ای کاش در فوتبال ایران ۱۰ نفر مثل وحید هاشمیان داشتیم. او همبازی من در پاس، هامبورگ و تیم ملی بود و یکی از حرفه‌ای‌ترین و بااخلاق‌ترین افراد فوتبال ایران است. نباید چنین آدم‌هایی را از فوتبال دور کنیم؛ چون در نهایت ضرر آن متوجه فوتبال کشور می‌شود، نه خود آنها.»

انتهای پیام/