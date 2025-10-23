والیبال نوجوانان ایران تایلند را در هم کوبید

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، امروز پنج‌شنبه در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی، به مصاف تایلند رفت و با نتیجه قاطع ۳–۰ (۲۵–۱۹، ۲۵–۱۰، ۲۵–۱۶) پیروز شد.

شاگردان عادل غلامی با این پیروزی، سومین برد متوالی خود در گروه دوم مقدماتی را جشن گرفتند. پیش از این، ایران با نتایج ۳–۰ چین و ۳–۰ قطر را نیز از پیش‌رو برداشته بود.

تیم ملی ایران فردا از ساعت ۱۹ به وقت محلی در ادامه دور دوم گروهی به مصاف اندونزی خواهد رفت.

ترکیب ایران در این رقابت‌ها شامل شنتیا به‌نژاد، امیرمحمد رمضانی، امیر نادری، پارسا گله‌دار، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، مبین کلاسنگیانی، سید حسین زمانی، نیما باطنی، آرمین آسیایی، میرمحمد موسوی و مهدی سخاوی است. هدایت تیم بر عهده سرمربی عادل غلامی بوده و فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند نیز به عنوان مربی، همراه تیم هستند. مهدی اسلامی به عنوان سرپرست تیم، تیم را همراهی می‌کند.

