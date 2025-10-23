اخباری: محکوم به پیروزی هستیم

خبرگزاری کار ایران
سرمربی چادرملو اردکان پیش از دیدار حساس تیمش مقابل خیبر خرم‌آباد از دلتنگی برای مردم یزد گفت و تأکید کرد بازیکنانش برای کسب سه امتیاز به میدان می‌روند.

به گزارش ایلنا، سعید اخباری، سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان، در نشست خبری پیش از بازی با خیبر خرم‌آباد، از اشتیاق خود برای بازگشت به یزد و حمایت هواداران سخن گفت و اهمیت این دیدار را یادآور شد. او اظهار داشت: «بازی فردا حساس و دشوار است، اما بازیکنان ما محکوم به پیروزی هستند و امیدوارم با حضور پرشور هواداران، روزی استثنایی در تاریخ فوتبال یزد رقم بخورد.»

اخباری با اشاره به آمادگی تیم گفت که شرایط تمرینی محدود بوده، اما تلاش بازیکنان و حمایت هواداران باعث شده برای موفقیت آماده باشند. او درباره تیم خیبر افزود: «این تیم تحت هدایت رحمتی، بازیکنان باکیفیتی دارد، اما ما تمام توان خود را برای سه امتیاز به کار می‌گیریم. بازی سنگین، پرتحرک و تاکتیکی خواهد بود.»

سرمربی چادرملو همچنین به وضعیت مصدومان اشاره کرد و درباره تجربه مصدومیت و جراحی خود گفت: «روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، اما انرژی مثبت مردم باعث شد با قدرت برگردم.»

او در پایان از هواداران خواست با حضور پرشور خود تیم را حمایت کنند تا سه امتیاز بازی را به مردم یزد تقدیم کنند.

