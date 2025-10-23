محافظتکار: لیگ امسال یکی از سختترین فصلهاست
مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک پیش از دیدار هفته هشتم مقابل مس رفسنجان از آمادگی تیمش برای این بازی دشوار سخن گفت.
به گزارش ایلنا، مجید محافظتکار، مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک، در نشست خبری پیش از دیدار با مس رفسنجان اظهار داشت:«با تیم بسیار خوبی روبهرو هستیم. جا دارد به اعضای محترم تیم مس رفسنجان خوشآمد بگوییم. امیدوارم فردا بازی باکیفیتی از هر دو تیم ببینیم و نتیجهای رقم بخورد که باعث رضایت هواداران آلومینیوم شود.»
او با اشاره به همدلی در ترکیب آلومینیوم گفت: «از روز اول هم مجموعه ما همدل بوده است. این روحیه تیمی در هفتههای اخیر تقویت شده و همه بازیکنان و اعضای کادر فنی با انگیزه کار میکنند. در سه سالی که آقای حسینی هدایت آلومینیوم را برعهده دارد، همیشه تیمی منسجم و پرتلاش داشتهایم.»
محافظتکار ادامه داد: «از همان هفتههای ابتدایی که نتایج دلخواه به دست نمیآمد، ایمان داشتیم که تیممان در مسیر درستی قرار دارد. وقتی یک تیم بر اساس تفکری مشخص و هدفمند شکل میگیرد، سرمربی به مرور میتواند ایدههایش را پیاده کند و نتایج هم بهدنبال آن خواهد آمد.»
مربی آلومینیوم درباره سطح کیفی مسابقات لیگ برتر نیز گفت: «به نظر من لیگ امسال یکی از سختترین دورههای چند سال اخیر است. همه تیمها با انگیزه و کیفیت بالا کار میکنند. اگر به ترکیب تیم ملی نگاه کنید، شش یا هفت بازیکن اصلی از دل همین لیگ بیرون آمدهاند و این نشان میدهد سطح مسابقات ما بالاست. از نظر من امسال یا یکی از سختترین، یا حتی سختترین لیگ برتر چند فصل گذشته را داریم.»