به گزارش ایلنا، مجید محافظت‌کار، مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک، در نشست خبری پیش از دیدار با مس رفسنجان اظهار داشت:«با تیم بسیار خوبی روبه‌رو هستیم. جا دارد به اعضای محترم تیم مس رفسنجان خوش‌آمد بگوییم. امیدوارم فردا بازی باکیفیتی از هر دو تیم ببینیم و نتیجه‌ای رقم بخورد که باعث رضایت هواداران آلومینیوم شود.»

او با اشاره به همدلی در ترکیب آلومینیوم گفت: «از روز اول هم مجموعه ما همدل بوده است. این روحیه تیمی در هفته‌های اخیر تقویت شده و همه بازیکنان و اعضای کادر فنی با انگیزه کار می‌کنند. در سه سالی که آقای حسینی هدایت آلومینیوم را برعهده دارد، همیشه تیمی منسجم و پرتلاش داشته‌ایم.»

محافظت‌کار ادامه داد: «از همان هفته‌های ابتدایی که نتایج دلخواه به دست نمی‌آمد، ایمان داشتیم که تیم‌مان در مسیر درستی قرار دارد. وقتی یک تیم بر اساس تفکری مشخص و هدفمند شکل می‌گیرد، سرمربی به مرور می‌تواند ایده‌هایش را پیاده کند و نتایج هم به‌دنبال آن خواهد آمد.»

مربی آلومینیوم درباره سطح کیفی مسابقات لیگ برتر نیز گفت: «به نظر من لیگ امسال یکی از سخت‌ترین دوره‌های چند سال اخیر است. همه تیم‌ها با انگیزه و کیفیت بالا کار می‌کنند. اگر به ترکیب تیم ملی نگاه کنید، شش یا هفت بازیکن اصلی از دل همین لیگ بیرون آمده‌اند و این نشان می‌دهد سطح مسابقات ما بالاست. از نظر من امسال یا یکی از سخت‌ترین، یا حتی سخت‌ترین لیگ برتر چند فصل گذشته را داریم.»

