خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محافظت‌کار: لیگ امسال یکی از سخت‌ترین فصل‌هاست

محافظت‌کار: لیگ امسال یکی از سخت‌ترین فصل‌هاست
کد خبر : 1704207
لینک کوتاه کپی شد.

مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک پیش از دیدار هفته هشتم مقابل مس رفسنجان از آمادگی تیمش برای این بازی دشوار سخن گفت.

به گزارش ایلنا، مجید محافظت‌کار، مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک، در نشست خبری پیش از دیدار با مس رفسنجان اظهار داشت:«با تیم بسیار خوبی روبه‌رو هستیم. جا دارد به اعضای محترم تیم مس رفسنجان خوش‌آمد بگوییم. امیدوارم فردا بازی باکیفیتی از هر دو تیم ببینیم و نتیجه‌ای رقم بخورد که باعث رضایت هواداران آلومینیوم شود.»

او با اشاره به همدلی در ترکیب آلومینیوم گفت: «از روز اول هم مجموعه ما همدل بوده است. این روحیه تیمی در هفته‌های اخیر تقویت شده و همه بازیکنان و اعضای کادر فنی با انگیزه کار می‌کنند. در سه سالی که آقای حسینی هدایت آلومینیوم را برعهده دارد، همیشه تیمی منسجم و پرتلاش داشته‌ایم.»

محافظت‌کار ادامه داد: «از همان هفته‌های ابتدایی که نتایج دلخواه به دست نمی‌آمد، ایمان داشتیم که تیم‌مان در مسیر درستی قرار دارد. وقتی یک تیم بر اساس تفکری مشخص و هدفمند شکل می‌گیرد، سرمربی به مرور می‌تواند ایده‌هایش را پیاده کند و نتایج هم به‌دنبال آن خواهد آمد.»

مربی آلومینیوم درباره سطح کیفی مسابقات لیگ برتر نیز گفت: «به نظر من لیگ امسال یکی از سخت‌ترین دوره‌های چند سال اخیر است. همه تیم‌ها با انگیزه و کیفیت بالا کار می‌کنند. اگر به ترکیب تیم ملی نگاه کنید، شش یا هفت بازیکن اصلی از دل همین لیگ بیرون آمده‌اند و این نشان می‌دهد سطح مسابقات ما بالاست. از نظر من امسال یا یکی از سخت‌ترین، یا حتی سخت‌ترین لیگ برتر چند فصل گذشته را داریم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ