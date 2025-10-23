به گزارش ایلنا، نخستین دیدار تیم ملی فوتسال دختران نوجوان کشورمان مقابل هنگ کنگ در چارچوب بازیهای آسیایی جوانان 2025 – بحرین امروز پنجشنبه اول آبان ماه از ساعت 18 به وقت تهران در منامه برگزار شد و در نهایت این بازی با نتیجه پرگل 6 بر صفر به سود ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید.

زهرا امینی، حدیث یاری، نیایش رحمانی، نفیسه محمدی، سارینا زارع و طناز باقری نیا گلهای این دیدار را به ثمر رساندند.

دومین دیدار ملی پوشان فردا جمعه دوم آبان برابر بحرین ساعت 13 برگزار می شود.

انتهای پیام/