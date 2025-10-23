خبرگزاری کار ایران
پیروزی پرگل دختران فوتسالیست ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
تیم ملی فوتسال دختران نوجوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، با درخشش بازیکنانش هنگ‌کنگ را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد.

به گزارش ایلنا، نخستین دیدار تیم ملی فوتسال دختران نوجوان کشورمان مقابل هنگ کنگ در چارچوب بازیهای آسیایی جوانان 2025 – بحرین امروز پنجشنبه اول آبان ماه از ساعت 18 به وقت تهران در منامه برگزار شد و در نهایت این بازی با نتیجه پرگل 6 بر صفر به سود ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید.

زهرا امینی، حدیث یاری، نیایش رحمانی، نفیسه محمدی، سارینا زارع و طناز باقری نیا گلهای این دیدار را به ثمر رساندند.

دومین دیدار ملی پوشان فردا جمعه دوم آبان برابر بحرین ساعت 13 برگزار می شود.

