قرعهکشی فوتسال همبستگی برگزار شد؛
حریفان سخت برای شاگردان ناظمالشریعه در عربستان
در مراسم قرعهکشی رقابتهای فوتسال همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان، تیم ملی ایران در گروه دوم با مراکش، افغانستان و تاجیکستان همگروه شد.
به گزارش ایلنا، مراسم قرعهکشی مسابقات فوتسال همبستگی کشورهای اسلامی عصر امروز ساعت ۱۶ به وقت عربستان، با حضور نمایندگان تیمها و مسئولان کمیته ملی المپیک برگزار شد.
این رقابتها که به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد، بر اساس مقررات از پیش اعلامشده در ۲ گروه چهار تیمی قرعهکشی شد.
در گروه اول، کشور میزبان عربستان بهعنوان سرگروه قرار گرفت و تیمهای ازبکستان، لیبی و آذربایجان در کنار این تیم جای گرفتند. گروه دوم نیز بر اساس رنکینگ فیفا شکل گرفت که در آن ایران بهعنوان تیم دارای بالاترین رتبه، سرگروه و با تیمهای مراکش، افغانستان و تاجیکستان همگروه شد.
طبق برنامهریزی، از هر گروه دو تیم به مرحله نیمهنهایی صعود خواهند کرد و بهصورت ضربدری با یکدیگر رقابت میکنند. این مسابقات تا تاریخ ۲۰ آبان ادامه خواهد داشت و در پایان، قهرمان این دوره معرفی خواهد شد.
دیدار حساس ایران و مراکش که سابقه رقابتهای نزدیکی با یکدیگر دارند، از همین حالا مورد توجه رسانهها و تحلیلگران فوتسال قرار گرفته است و پیشبینی میشود یکی از دیدارهای کلیدی این دوره باشد.