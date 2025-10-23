به گزارش ایلنا، مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتسال همبستگی کشورهای اسلامی عصر امروز ساعت ۱۶ به وقت عربستان، با حضور نمایندگان تیم‌ها و مسئولان کمیته ملی المپیک برگزار شد.

این رقابت‌ها که به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد، بر اساس مقررات از پیش اعلام‌شده در ۲ گروه چهار تیمی قرعه‌کشی شد.

در گروه اول، کشور میزبان عربستان به‌عنوان سرگروه قرار گرفت و تیم‌های ازبکستان، لیبی و آذربایجان در کنار این تیم جای گرفتند. گروه دوم نیز بر اساس رنکینگ فیفا شکل گرفت که در آن ایران به‌عنوان تیم دارای بالاترین رتبه، سرگروه و با تیم‌های مراکش، افغانستان و تاجیکستان هم‌گروه شد.

طبق برنامه‌ریزی، از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه‌نهایی صعود خواهند کرد و به‌صورت ضربدری با یکدیگر رقابت می‌کنند. این مسابقات تا تاریخ ۲۰ آبان ادامه خواهد داشت و در پایان، قهرمان این دوره معرفی خواهد شد.

دیدار حساس ایران و مراکش که سابقه رقابت‌های نزدیکی با یکدیگر دارند، از همین حالا مورد توجه رسانه‌ها و تحلیل‌گران فوتسال قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود یکی از دیدارهای کلیدی این دوره باشد.

انتهای پیام/