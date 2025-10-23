لغو جنجالی بازی بارسلونا و ویارئال در میامی

به گزارش ایلنا، لالیگا اعلام کرد که برگزاری بازی ویارئال و بارسا در شهر میامی امریکا که دو هفته قبل اعلام شده بود، لغو شده است. ایده برگزاری بازی‌هایی از لیگ اسپانیا خارج از خاک این کشور از 8 سال قبل مطرح شد و لالیگا پس از دریافت چراغ سبز از فدراسیون فوتبال اسپانیا و یوفا آن را نهایی کرد، ولی سازمان لیگ اسپانیا ضمن ابراز تأسف اعلام کرد که به خاطر کنار کشیدن گروه «رلونت»، سرمایه‌گذار این رویداد برگزاری آن در امریکا لغو شده است. رلونت اعلام کرد که دلیل عقب‌نشینی‌اش تردیدهایی است که در هفته‌های گذشته در اسپانیا مطرح شده. در بیانیه لالیگا آمده است: «برگزای یک مسابقه رسمی خارج از مرزها می‌توانست گام سرنوشت‌سازی برای توسعه جهانی این مسابقات باشد.» لالیگا معتقد است که برای رقابت با سلطه لیگ برتر انگلیس نیاز به راه‌های درآمدزایی جدیدی دارد.

بازی‌های هفته گذشته لیگ اسپانیا شاهد اعتراضاتی به این تصمیم بود. بازیکنان در 15 ثانیه نخست بازی‌ها از حرکت در زمین خودداری کردند و اتحادیه بازیکنان اسپانیا آن را یک اعتراض نمادین به عدم شفافیت و بستن راه‌های گفت‌وگو از سوی لالیگا اعلام کرد. رئال مادرید دو نامه اعتراض به وزارت ورزش اسپانیا فرستاد و ژابی آلونسو، سرمربی این تیم مدعی شد که این اتفاق می‌تواند به رقابت عادلانه این مسابقات لطمه بزند. تیبو کورتوا، دروازه‌بان رئال مادرید هم در نشست خبری شب گذشته گفت: «لالیگا هر کاری که باب میلش باشد انجام می‌دهد.»

یوفا ماه گذشته با اکراه به لیگ‌های اروپایی اجازه داد تعدادی از مسابقات را خارج از خاک‌شان برگزار کنند و سری‌آ هم تصمیم گرفته بازی میلان مقابل کومو را در پرث استرالیا برگزار کند.

مارسلینو، سرمربی ویارئال پس از شکست 2 بر صفر تیمش مقابل منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا بابت زمان اعلام لغو این بازی انتقاد کرد و گفت: «فکر می‌کنم این بی‌احترامی مطلقی است که بیانیه درباره اتفاقی که می‌دانستیم قرار نیست رخ بدهد درست بین دو نیمه بازی منتشر شود. این بی‌احترامی به مدیران، باشگاه، بازیکنان حرفه‌ای و هواداران است.»

خاویر تباس، رئیس لالیگا هم به لغو دیدار بارسلونا و ویارئال که قرار بود در تاریخ ۲۰ دسامبر در میامی برگزار شود، واکنش تندی نشان داد.

او در بیانیه‌ای منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس با عنوان «فرصتی از دست‌ رفته برای فوتبال اسپانیا» دیدگاه خود را درباره تعلیق این مسابقه بیان کرد و این اقدام را تهدیدی برای رشد و آینده فوتبال اسپانیا دانست.

تباس در بیانیه خود بر «نگاه بسته و محلی‌گرایانه» تأکید کرد و هشدار داد که سنت‌های واقعی فوتبال اروپا توسط تصمیمات نهادهای حاکم در خطر است. به گفته او، هر ساله لیگ‌های ملی به دلیل انفعال و ناتوانی برخی رهبران اروپایی از میان می‌روند، در حالی که این لیگ‌ها موتور اصلی صنعت فوتبال اروپا هستند. او همچنین به فشارهای سیاسی و رسانه‌ای و ساخت روایت‌های تحریف‌شده اشاره کرد که با بهانه‌های جزئی، پروژه‌های پیشرفت فوتبال را تهدید می‌کنند و این روند را ناعادلانه خواند.

رئیس لالیگا ضمن ابراز قدردانی از بارسلونا و ویارئال، تأکید کرد که این دو باشگاه در پروژه میامی صرفاً به فکر منافع فوتبال اسپانیا بودند و نه سود شخصی. او افزود: «لالیگا به تلاش خود ادامه خواهد داد تا فوتبال اسپانیا رقابتی باقی بماند و در برابر کسانی که در پی تضعیف آن هستند، بایستد.»

تباس همچنین با بیان اینکه فوتبال اسپانیا باید با جاه‌طلبی به آینده نگاه کند و نه با ترس، افزود: «ما در این پروژه بسیار به هدف نزدیک شده بودیم و ادامه مسیر را با همان باور و دقت دنبال خواهیم کرد.»

انتهای پیام/