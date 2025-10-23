نمایش رؤیایی آرسنال و فروپاشی تاریخی اتلتیکو در امارات

به گزارش ایلنا، وقتی که درباره بازی آرسنال و اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان اروپا صحبت می‌شد، همه انتظار یک جدال نزدیک و با تاکتیک‌های دفاعی از سوی دو سرمربی را داشتند اما چیزی که در ورزشگاه امارات مشاهده شد، یک عملکرد زیبا و دیدنی از سوی شاگردان میکل آرتتا بود که با خرد کردن اتلتیکو، ورزشگاه را به وجد آورد. برای اولین بار در تاریخ، تیم دیگو سیمئونه در طی ۱۳ دقیقه چهار گل دریافت کرد و این موضوع، نشان‌دهنده قدرت آرسنال در این فصل است.

استفاده از مایلس لوئیس اسکلی در سمت چپ خط دفاعی به جای ریکاردو کالافیوری و عملکرد فوق‌العاده این بازیکن جوان، تحرک زیادی به خط حمله آرسنال در بازی بخشید که نمونه آن، روی گل دوم تیم قابل مشاهده بود. از سویی دیگر، دو گل ویکتور یوکرش و تداوم گلزنی‌های گابریل ماگالاییش در بازی‌های بزرگ، همه و همه یک شب فراموش‌نشدنی و فوق‌العاده را برای توپچی‌ها مقابل یکی از سرسخت‌ترین تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان اروپا رقم زدند.

نمایش تیم آرتتا مقابل اتلتیکو، ترکیبی از دفاع منطقی، حملات سریع و کارهای تکنیکی بازیکنان محبوب این تیم بود؛ از سانتر دقیق دکلان رایس گرفته تا تمام کنندگی مارتینلی و عملکرد مؤثر ابرچی ازه. جالب اینکه دو بازیکن مؤثر سمت راست آرسنال یعنی بوکایو ساکا و یورین تیمبر که اتلتیکو ترس زیادی از آنها داشت، در این بازی روی هیچ یک از گل‌های آرسنال به طور مستقیم اثرگذار نبودند.

به نظر آرسنال در این فصل تیمی بهتر از آن چیزی است که در رسانه‌ها راجع به آن صحبت می‌شود. حضور در صدر جدول لیگ برتر، بسته نگه داشتن دروازه در سه بازی ابتدایی لیگ قهرمانان اروپا و قرار گرفتن تمام بازیکنان در شرایط آرمانی، دلایلی است که باعث شده آرسنال به یک مدعی جدی برای قهرمانی در انگلیس و اروپا تبدیل شود. در زمانی که انتقادات زیادی به سبک بازی تدافعی آرسنال و تاکتیک‌های نتیجه‌گرای آرتتا مطرح می‌شد، هشت بازیکن این تیم به دلیل مصدومیت قادر به حضور در ترکیب نبودند و بخش بزرگی از بازیکنان جدید نیز هنوز فرصت کافی برای هماهنگی با سایر تیم را نداشتند. بازی مقابل اتلتیکو، جوابیه آرتتا به منتقدانی بود که کیفیت آرسنال را تنها به کیفیت روی ضربات شروع مجدد و دفاع فشرده مقابل رقبا محدود می‌کنند.

سرمربی اسپانیایی به طور تدریجی، تیم رو به پیشرفت خود را با تاکتیک‌های متنوع و متفاوت به زمین می‌فرستد و تفاوت سبک بازی آرسنال در بازی ابتدای هفته مقابل فولام و این مسابقه سخت برابر اتلتیکومادرید نیز خود بیانگر این موضوع است.

خود آرتتا روی این موضوع تأکید کرده که برای رسیدن به شرایط آرمانی و تبدیل شدن به یکی از تیم‌های درجه یک فوتبال جهان، راهی به جز داشتن یک ترکیب کامل و نیمکت قدرتمند وجود ندارد و به همین دلیل، آرسنال در طول هفته و برای مسابقات اروپایی و داخلی، از بازیکنان متفاوتی در ترکیب اصلی خود بهره می‌برد. بازیکنان در بازی‌ها و مقابل رقبای مختلف، نقش‌های متفاوتی دارند که گاه بازی دفاعی و فشرده و گاه رویکردی مالکانه را می‌طلبد اما هدف نهایی در همه مسابقات یک چیز است: پیروزی. عملکرد مقابل اتلتیکو با وجود اینکه دو گل روی ضربه شروع مجدد به ثمر رسید، کاملاً متفاوت با آن چیزی است که درباره آرسنال در رسانه‌ها صحبت می‌شود و حالا هواداران آرسنال که بازی‌های تهاجمی و جذاب فصل ۲۳-۲۰۲۲ را به خاطر دارند، به دنبال تداوم این روند در بازی‌های لیگ برتر انگلیس نیز هستند؛ هرچند که همه می‌دانیم که آرتتا در بازی‌های بزرگ، چه تفکر محتاطانه‌ای دارد.

