خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هت‌تریک تاریخی لوپز و طوفان بارسلونا زیر سایه جنجال داوری

هت‌تریک تاریخی لوپز و طوفان بارسلونا زیر سایه جنجال داوری
کد خبر : 1704201
لینک کوتاه کپی شد.

بارسلونا در آغاز هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با برتری ۶ بر ۱ برابر المپیاکوس جشن گل به پا کرد، اما تصمیم جنجالی داور و اخراج بازیکن حریف، سایه‌ای بر این پیروزی انداخت. با درخشش فرمین لوپز و رشفورد، شاگردان فلیک حالا با روحیه‌ای بالا آماده ال‌کلاسیکو هستند.

به گزارش ایلنا، در اولین بازی هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا با نتیجه شش بر یک از سد المپیاکوس گذشت؛ هرچند که این برتری پرگل با جنجال‌های داوری همراه بود. 

در حالی که بازی با نتیجه دو بر یک در جریان بود، داور مسابقه با تصمیمی سختگیرانه، یکی از بازیکنان حریف را اخراج کرد و پس از آن، جریان بازی به سود بارسلونا تغییر پیدا کرد. خوزه لوئیز مندلیبار سرمربی المپیاکوس که خود سال‌ها سابقه حضور در لالیگا را دارد، واکنشی تند به داوری در این مسابقه داشت: «نتیجه نهایی ۶ بر ۱ در تاریخ ثبت خواهد شد، اما کسی که بدون دیدن آنچه واقعاً در زمین رخ داد فقط به نتیجه نگاه کند، هرگز از واقعیت ماجرا باخبر نخواهد شد. صحنه منجر به اخراج شده، اما داور می‌گوید نمی‌تواند به VAR برود؛ واقعاً نمی‌فهمم. در فصل ۱۸-۲۰۱۷، با ایبار ۴-۲ به بارسا باختم. فقط پنالتی‌های آن بازی را ببینید! بردن بارسا در خانه‌اش غیرممکن است!»

با وجود این صحبت‌ها اما عملکرد فوق‌العاده خط حمله بارسلونا بر کسی پوشیده نیست.

 فرمین لوپز در این بازی، اولین هت‌تریک یک بازیکن اسپانیایی بارسلونا در تاریخ لیگ قهرمانان را رقم زد و رشفورد با دو گل و کسب یک پنالتی، تبدیل به مؤثرترین بازیکن تیمش در لیگ قهرمانان اروپا شد؛ او حالا در این مسابقات چهار گل، یک پاس گل و کسب یک پنالتی را به نمایش گذاشته و حالا همه در کاتالونیا از عملکردش رضایت دارند. با بازگشت رافینیا به تمرینات تیم و آمادگی نسبی یامال، حالا همه چیز مهیای یک ال‌کلاسیکوی جذاب شده و تیم فلیک، با تمام قوا پا به بازی بزرگ فصل لالیگا خواهد گذاشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ