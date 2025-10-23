هتتریک تاریخی لوپز و طوفان بارسلونا زیر سایه جنجال داوری
بارسلونا در آغاز هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با برتری ۶ بر ۱ برابر المپیاکوس جشن گل به پا کرد، اما تصمیم جنجالی داور و اخراج بازیکن حریف، سایهای بر این پیروزی انداخت. با درخشش فرمین لوپز و رشفورد، شاگردان فلیک حالا با روحیهای بالا آماده الکلاسیکو هستند.
به گزارش ایلنا، در اولین بازی هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا با نتیجه شش بر یک از سد المپیاکوس گذشت؛ هرچند که این برتری پرگل با جنجالهای داوری همراه بود.
در حالی که بازی با نتیجه دو بر یک در جریان بود، داور مسابقه با تصمیمی سختگیرانه، یکی از بازیکنان حریف را اخراج کرد و پس از آن، جریان بازی به سود بارسلونا تغییر پیدا کرد. خوزه لوئیز مندلیبار سرمربی المپیاکوس که خود سالها سابقه حضور در لالیگا را دارد، واکنشی تند به داوری در این مسابقه داشت: «نتیجه نهایی ۶ بر ۱ در تاریخ ثبت خواهد شد، اما کسی که بدون دیدن آنچه واقعاً در زمین رخ داد فقط به نتیجه نگاه کند، هرگز از واقعیت ماجرا باخبر نخواهد شد. صحنه منجر به اخراج شده، اما داور میگوید نمیتواند به VAR برود؛ واقعاً نمیفهمم. در فصل ۱۸-۲۰۱۷، با ایبار ۴-۲ به بارسا باختم. فقط پنالتیهای آن بازی را ببینید! بردن بارسا در خانهاش غیرممکن است!»
با وجود این صحبتها اما عملکرد فوقالعاده خط حمله بارسلونا بر کسی پوشیده نیست.
فرمین لوپز در این بازی، اولین هتتریک یک بازیکن اسپانیایی بارسلونا در تاریخ لیگ قهرمانان را رقم زد و رشفورد با دو گل و کسب یک پنالتی، تبدیل به مؤثرترین بازیکن تیمش در لیگ قهرمانان اروپا شد؛ او حالا در این مسابقات چهار گل، یک پاس گل و کسب یک پنالتی را به نمایش گذاشته و حالا همه در کاتالونیا از عملکردش رضایت دارند. با بازگشت رافینیا به تمرینات تیم و آمادگی نسبی یامال، حالا همه چیز مهیای یک الکلاسیکوی جذاب شده و تیم فلیک، با تمام قوا پا به بازی بزرگ فصل لالیگا خواهد گذاشت.