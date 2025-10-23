رسمی: تمدید قرارداد مسی با اینترمیامی تا ۲۰۲۸

به گزارش ایلنا، باشگاه اینترمیامی در لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا (MLS) لحظاتی پیش تمدید قرارداد لیونل مسی، ستاره آرژانتینی خود را اعلام کرد. قرارداد قبلی او در پایان سال ۲۰۲۵ به اتمام می‌رسید و این قرارداد تا سال ۲۰۲۸ تمدید شده است.

برنامه این بازیکن، فعال ماندن در میامی است تا علاوه بر کسب عناوین قهرمانی با این باشگاه، آمادگی جسمانی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ حفظ کند. جام جهانی آتی، ششمین حضور مسی در این رقابت‌ها خواهد بود؛ اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ فوتبال (تنها هشت بازیکن، از جمله کریستیانو رونالدو، سابقه پنج دوره حضور را دارند). تمدید بلندمدت این قرارداد، این انتظارات را برآورده می‌سازد.

به نقل از مارکا، تمدید این قرارداد همانقدر که طولانی است، جنبه‌های ویژه‌ای دارد؛ چرا که پایان این قرارداد جدید، سال به سال تابع خواسته‌ها و تمایل بازیکن خواهد بود.

آنچه فراتر از جزئیات امضا شده حائز اهمیت است، بر اساس گفته هر دو طرف، تمایل متقابل برای ادامه همکاری است. نکته اساسی این است که لئو تا زمانی که احساس کند آمادگی و قدرت کافی دارد، به بازی ادامه خواهد داد و این موضوع مستقل از زمان پایان رسمی قرارداد خواهد بود.

اینتر میامی با این اقدام اطمینان حاصل می‌کند که مسی تا زمانی که بخواهد، بازی می‌کند و پس از آن نیز در بخش‌های دیگر باشگاه مشغول به کار خواهد شد (البته در این بخش باید با بارسلونا رقابت کند).

این نکته کلیدی است که لئو خود یکی از شرکا (سهامداران) اینتر میامی محسوب می‌شود و یکی از مالکان باشگاه است (این موضوع در قرارداد اولیه او امضا شده بود). بنابراین، صحبت از سال‌های مشخص در قرارداد، تا حدی متناقض است، زیرا لئو هر زمان که بخواهد باشگاه را ترک خواهد کرد و فرمول‌هایی طراحی شده که به او امکان می‌دهد در صورت تمایل، مدت قرارداد را تمدید یا کوتاه‌تر کند، همانطور که قبلاً خودش اعلام کرده بود.

لئو هنوز چالش‌هایی در پیش دارد، از جمله قهرمانی در MLS که تاکنون موفق به کسب آن نشده است (اگرچه ساپورترز شیلد را که در آمریکا رسمی است، کسب کرده)، همچنین لیگ قهرمانان کونکاکاف و مهم‌تر از همه، جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم ملی آرژانتین.

لئو برای مدتی طولانی در میامی خواهد ماند.

انتهای پیام/