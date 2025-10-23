خبرگزاری کار ایران
غیبت قطعی موسی جنپو در دیدار با فجرسپاسی

غیبت قطعی موسی جنپو در دیدار با فجرسپاسی
کد خبر : 1704191
وینگر سرعتی استقلال که در آستانه دیدار آسیایی برابر الوحدات دچار مصدومیت شد، دیدار هفته هشتم لیگ برتر را از دست داد و حضورش در بازی بعدی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش ایلنا، موسی جنپو، بازیکن استقلال، در جریان آخرین تمرین پیش از دیدار آسیایی مقابل الوحدات اردن دچار آسیب‌دیدگی شد و نتوانست آبی‌پوشان را در آن مسابقه همراهی کند. بررسی‌های پزشکی پس از بازگشت تیم نشان داد این بازیکن برای بازی با فجرسپاسی در هفته هشتم لیگ برتر نیز آماده نخواهد بود.

طبق ارزیابی کادر پزشکی استقلال، روند بهبودی جنپو آغاز شده و مراحل درمانی او با برنامه‌ریزی دقیق زیر نظر فیزیوتراپیست‌های باشگاه در حال انجام است. با این حال، به دلیل فاصله زمانی کوتاه تا بازی هفته نهم برابر آلومینیوم اراک، احتمال غیبت او در آن دیدار هم وجود دارد.

جنپو امیدوار است بتواند با ادامه روند درمانی خود، پیش از دیدار با آلومینیوم به شرایط مسابقه بازگردد، اما حضور او در ترکیب استقلال بستگی به نظر  تیم پزشکی خواهد بود.

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
