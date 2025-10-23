خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهدی رحمتی: فردا بازی پایاپای و تماشاگرپسند خواهد بود

مهدی رحمتی: فردا بازی پایاپای و تماشاگرپسند خواهد بود
کد خبر : 1704187
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی خیبر خرم‌آباد پیش از دیدار هفته هشتم مقابل چادرملو اردکان گفت تیمش آماده است و انتظار یک بازی جذاب و برابر را دارد.

به گزارش ایلنا، خیبر خرم‌آباد که هفته گذشته پرسپولیس را شکست داد، فردا در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف چادرملو خواهد رفت. مهدی رحمتی در کنفرانس خبری پیش از این بازی گفت خیلی خوشحال هستیم که امسال اولین تیمی هستیم که در این استادیوم بازی می‌کنیم و امیدواریم فردا بازی خوبی برای هر دو تیم باشد، تماشاگرپسند و با کیفیت برگزار شود.

او در ادامه درباره شرایط چادرملو عنوان کرد تیم چادرملو تیمی خوب با استخوان‌بندی مناسب است. نزدیک به چهار سال است که مسئول فنی این تیم با آن کار می‌کند و تیم هماهنگ و یکدستی را شکل داده است و بازیکنان خارجی خوبی دارد.

رحمتی در پایان افزود با توجه به جو هواداران هر دو تیم، بازی فردا بسیار سخت خواهد بود. خیبر با آمادگی کامل وارد میدان می‌شود و تمام تلاش خود را خواهد کرد تا از این بازی سربلند بیرون بیاید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ