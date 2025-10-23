مهدی رحمتی: فردا بازی پایاپای و تماشاگرپسند خواهد بود

به گزارش ایلنا، خیبر خرم‌آباد که هفته گذشته پرسپولیس را شکست داد، فردا در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف چادرملو خواهد رفت. مهدی رحمتی در کنفرانس خبری پیش از این بازی گفت خیلی خوشحال هستیم که امسال اولین تیمی هستیم که در این استادیوم بازی می‌کنیم و امیدواریم فردا بازی خوبی برای هر دو تیم باشد، تماشاگرپسند و با کیفیت برگزار شود.

او در ادامه درباره شرایط چادرملو عنوان کرد تیم چادرملو تیمی خوب با استخوان‌بندی مناسب است. نزدیک به چهار سال است که مسئول فنی این تیم با آن کار می‌کند و تیم هماهنگ و یکدستی را شکل داده است و بازیکنان خارجی خوبی دارد.

رحمتی در پایان افزود با توجه به جو هواداران هر دو تیم، بازی فردا بسیار سخت خواهد بود. خیبر با آمادگی کامل وارد میدان می‌شود و تمام تلاش خود را خواهد کرد تا از این بازی سربلند بیرون بیاید.

