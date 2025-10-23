به گزارش ایلنا، در حالیکه رقابت‌های نهایی دو وزن پایانی مسابقات جهانی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در صربستان هنوز به پایان نرسیده، اختلاف امتیازات تیم ملی ایران به‌قدری است که قهرمانی شاگردان حسن رنگرز قطعی شده است. بدین ترتیب، تیم امید ایران موفق شد برای سومین سال متوالی بر سکوی نخست جهان بایستد و حسن رنگرز نیز چهارمین عنوان قهرمانی جهانی خود را در دو رده بزرگسالان و امیدها کسب کند.

ترکیب تیم اعزامی ایران شامل تلفیقی از چهره‌های جوان و مدعی بود که با هدایت رنگرز عملکردی تحسین‌برانگیز داشتند. در هشت وزن نخست، فرنگی‌کاران کشورمان موفق به کسب چهار مدال رنگارنگ شدند: ایمان محمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در سنگین‌وزن (۱۳۰ کیلوگرم) به مدال طلا رسیدند و احمدرضا محسن‌نژاد نیز در وزن ۶۷ کیلوگرم مدال برنز گرفت.

در دو وزن باقی‌مانده نیز سجاد عباسپور در ۶۰ کیلوگرم راهی فینال شده و شانس کسب مدال طلا یا نقره را دارد. همچنین ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم با صعود از جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز تلاش خواهد کرد.

با پایان رقابت‌های هشت وزن نخست، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ۱۰۸ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم‌های آذربایجان با ۸۱ و اوکراین با ۷۶ امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. با نتایج احتمالی در دو وزن آخر، فاصله امتیازی ایران با رقبا بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

این قهرمانی در شرایطی رقم خورد که میانگین سنی شاگردان رنگرز بسیار پایین است و این موضوع نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشتی ایران، به‌ویژه در مسیر المپیک لس‌آنجلس خواهد بود.

رنگرز که پیش از این نیز تیم ملی بزرگسالان را به قهرمانی جهان رسانده بود، بلافاصله پس از بازگشت از صربستان باید تیم ملی را برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی آماده کند. مأموریت او در سال ۱۴۰۴ هنوز به پایان نرسیده و حالا با ثبت چهارمین قهرمانی جهانی، دوران طلایی کشتی فرنگی ایران با نام او بیش از پیش گره خورده است.

پس از پایان رقابت‌های فرنگی‌کاران، از فردا تیم ملی کشتی آزاد ایران با هدایت پژمان درستکار رقابت خود را آغاز خواهد کرد تا شاید با کسب عنوان قهرمانی، دوگانه‌ای تاریخی برای کشتی ایران در رده امیدها رقم بخورد.

