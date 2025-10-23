حنیف عمرانزاده: آماده بازی سخت با خیبر هستیم
مربی تیم چادرملو اردکان میگوید تیمش برای دیدار با خیبر خرمآباد آماده است و امیدوار است با حمایت هواداران، سه امتیاز بازی را کسب کند.
به گزارش ایلنا، حنیف عمران زاده، مربی چادرملو اردکان، پیش از بازی با خیبر خرمآباد اظهار کرد: بازی با خیبر بسیار سخت خواهد بود. آنها تیمی جوان، یکدست و با کادر فنی خوب دارند. ما با زمان تمرین و ریکاوری موجود، آمادهایم تا با ارائه یک بازی خوب، سه امتیاز را کسب و به هواداران تقدیم کنیم.
وی درباره بازگشت تیمش به ورزشگاه شهید نصیری یزد گفت: از ابتدای لیگ از همراهی هواداران محروم بودیم، اما با درایت مدیرکل ورزش و جوانان و استاندار، زمین آماده شد. امیدواریم با کمک یار دوازدهم از این بازی پیروز بیرون آییم.
عمران زاده همچنین به وضعیت چمن اشاره کرد و افزود: امکانات نسبت به فصل قبل بهتر شده و این میتواند روی عملکرد تیم تاثیر مثبت بگذارد.
چادرملو اردکان تا پایان هفته هفتم لیگ برتر با یک برد، یک باخت و پنج مساوی، ۸ امتیازی است و در رده یازدهم جدول قرار دارد.