به گزارش ایلنا، حنیف عمران زاده، مربی چادرملو اردکان، پیش از بازی با خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: بازی با خیبر بسیار سخت خواهد بود. آن‌ها تیمی جوان، یکدست و با کادر فنی خوب دارند. ما با زمان تمرین و ریکاوری موجود، آماده‌ایم تا با ارائه یک بازی خوب، سه امتیاز را کسب و به هواداران تقدیم کنیم.

وی درباره بازگشت تیمش به ورزشگاه شهید نصیری یزد گفت: از ابتدای لیگ از همراهی هواداران محروم بودیم، اما با درایت مدیرکل ورزش و جوانان و استاندار، زمین آماده شد. امیدواریم با کمک یار دوازدهم از این بازی پیروز بیرون آییم.

عمران زاده همچنین به وضعیت چمن اشاره کرد و افزود: امکانات نسبت به فصل قبل بهتر شده و این می‌تواند روی عملکرد تیم تاثیر مثبت بگذارد.

چادرملو اردکان تا پایان هفته هفتم لیگ برتر با یک برد، یک باخت و پنج مساوی، ۸ امتیازی است و در رده یازدهم جدول قرار دارد.

انتهای پیام/