ناکامی سنگین ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش ایلنا، ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا مقابل آیندهوون در خانه حریف با نتیجه تحقیرآمیز ۶-۲ شکست خورد تا زنگ خطر بحران جدی برای این تیم ایتالیایی به صدا درآید. این شکست سنگین، پس از ناکامی یک بر صفر مقابل تورینو در سری‌آ، نشان‌دهنده آغاز فروپاشی تیمی است که فصل گذشته زیر نظر آنتونیو کونته، قهرمان سری‌آ شده بود.

آنتونیو کونته، سرمربی ناپولی، در کنفرانس خبری پس از بازی به شدت از عملکرد تیم و تصمیمات نقل و انتقالاتی باشگاه انتقاد کرد. او با اشاره به اضافه شدن 9 بازیکن جدید، ازجمله ستارگان بزرگ مانند کوین دی‌بروینه و راسموس هویولند، گفت: «از نظر من آوردن این تعداد بازیکن جدید اشتباه بود. تیم ما دیگر تعادل لازم را ندارد و باید زمان بیشتری صرف کنیم تا این بازیکنان در سیستم ما جا بیفتند.»کونته افزود که فصل جاری دشوار خواهد بود و هشدار داد که تیم باید واقعیت‌ها را بپذیرد. او بار دیگر تأکید کرد که موفقیت فصل گذشته ناشی از اتحاد و همبستگی تیمی بود که باید دوباره بازسازی شود.

دی‌بروینه زیر آتش انتقادات

جیووانی دی لورنزو، کاپیتان ناپولی، پس از بازی گفت که بازیکنان احساس شکنندگی و بی‌ثباتی می‌کنند و این کاملاً برعکس وضعیت تیم در فصل گذشته است. او اعتراف کرد که دفاع تیمی دچار مشکل شده و تعادل تیم به‌هم خورده است.

رسانه‌های ایتالیایی نیز عملکرد کوین دی‌بروینه را به شدت زیر سؤال بردند و نمره ضعیف ۴.۵ از ۱۰ به او دادند. روزنامه «کوریره دلو اسپورت» نوشت که دی‌بروینه بسیار کم‌اثر بوده و نتوانسته بار تیم را به دوش بکشد. در مقابل، اسکات مک‌تومینای، هافبک سابق منچستریونایتد که دو گل برای ناپولی زد، به عنوان تنها نقطه روشن در این بازی معرفی شد.

ماجرای جنجالی هواداران ناپولی در هلند

همزمان با بازی، پلیس هلند اقدام به دستگیری و دیپورت حدود ۱۸۰ هوادار ناپولی کرد. این گروه از هواداران بدون داشتن بلیت وارد منطقه‌ای امن در شهر آیندهوون شدند و به هشدارهای مکرر پلیس توجه نکردند که باعث اقدامات امنیتی شد. این موضوع فشار بیشتری روی تیم و باشگاه ایجاد کرد.

