تکلیف سربازی علیرضا بیرانوند مشخص شد
دروازهبان ملیپوش ایران، پس از پایان معافیت تحصیلی، از دو روز دیگر تکلیف سربازیاش مشخص میشود و ادامه فعالیت حرفهای او در تیم تراکتور منوط به وضعیت تحصیلی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند، دروازهبان ملیپوش ایران بالاخره پایش به سربازی باز شد؛ معافیت تحصیلیاش به انتها رسیده و از ۲روز دیگر، تکلیف خدمت و مشمولیت او قطعی خواهد شد.
بیرانوند که سالها با معافیت تحصیلی مانع ورودش به خدمت شده بود، اینبار دیگر راه فراری ندارد؛ براساس گزارشها، پایاننامه مقطع ارشد او تکمیل نشده و معافیت تاریخیاش نیز با سقف سنی سروکار داشته است. مدیران باشگاه تراکتور و مسئولان وظیفه عمومی نیز تأکید کردهاند که از این پس دیگر این دروازهبان نمیتواند به فعالیت حرفهای در تیم ادامه دهد، مگر اینکه وضعیت تحصیلیاش را بهروزرسانی کند.
این تصمیم در شرایطی رخ میدهد که بیرانوند در یکی از برنامههای تلویزیونی مدعی شده بود که در مقطع دکترا تحصیل میکند و به این ترتیب از خدمت سربازی معاف شده است؛ ادعایی که با واکنش سریع دانشگاه و مسئولان آموزش عالی روبهرو شد. دانشگاه آزاد واحد خرمآباد اعلام کرد که مقطع دکترای رشته فیزیولوژی در آن واحد وجود ندارد و بیرانوند فقط دانشجوی مقطع ارشد است؛ بنابراین ادعای «دکتری» از سوی او زیر سؤال رفت.
در این میان، یک حقوقدان در گفتوگو با رسانهها بیان کرده است که معافیت تحصیلی بیرانوند از مدت مجاز خارج شده و اگر وی خود را برای اعزام معرفی نکند، ممکن است مشمول حالت «غیبت» شود؛ مسألهای که میتواند برای باشگاه هم تبعات سنگینی داشته باشد. جالب اینکه دانشگاه آزاد خرمآباد در اقدامی بحثبرانگیز، یک ماه مهلت اضافی برای دفاع از پایاننامه به علیرضا بیرانوند داده است؛ مهلتی که طبق مقررات، قانونی به شمار نمیآید.
این دانشگاه با استناد به بخشنامهای که در پی جنگ۱۲روزه صادر شده و به دانشجویان اجازه میدهد تا پایان مهرماه از پایاننامه خود دفاع کنند، این فرصت را به دروازهبان ملیپوش کشور نیز تعمیم داده است. اما نکته مهم اینجاست که براساس قانون نظام وظیفه، این تبصره شامل حال دانشجویان ذکور مشمول خدمت نمیشود؛ بویژه آنهایی که دوره مجاز تحصیلیشان به پایان رسیده و در سنوات ارفاقی هستند. در واقع در بند پایانی همان دستورالعمل صراحتاً آمده است که دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنها تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ خاتمه یافته، نمیتوانند از این مهلت یکماهه استفاده کنند.
به این ترتیب، پرونده سربازی بیرانوند وارد فاز عملیاتی شده و بنابر اعلام رسمی، از یک روز دیگر باید خود را برای خدمت معرفی کند؛ هرچند برخی مسئولان باشگاه معتقدند که اگر پرونده تحصیلیاش تکمیل شود، شاید بتواند فعلاً در ترکیب تیم باقی بماند. در نگاه اول، این ماجرا شکلی از فراخوان قانون به جوانان ورزشکار است؛ ورزشیهایی که سالها با معافیت یا تردید مواجه بودهاند و اکنون باید واقعاً «مقید به قانون» باشند. درباره بیرانوند، باید دید آیا راهی باقی مانده تا از حضورش در میدان فوتبال و بازی برای تراکتور جلوگیری نشود یا خیر. در نهایت باید منتظر ماند و دید که آیا این گلر پرآوازه میتواند با تکمیل وضعیت تحصیلی یا اخذ مجوز خاص، همچنان در عرصه فوتبال حرفهای حضور داشته باشد یا ورودش به خدمت سربازی، فصل تازهای از ماجراهایش خواهد بود.