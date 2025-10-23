دییونگ به دلیل بیماری تمرین نکرد
نگرانی بزرگ در بارسلونا پیش از الکلاسیکو
تنها سه روز مانده به دیدار حساس بارسلونا و رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو، غیبت فرانکی دییونگ در تمرین امروز آبیواناریها نگرانی بزرگی برای کادر فنی ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، فرانکی دییونگ، هافبک هلندی بارسلونا، صبح امروز در مجموعه تمرینی «سیوداد اسپورتیوا» حاضر شد اما به دلیل کسالت جسمی نتوانست در تمرین شرکت کند و پس از معاینه پزشکی، برای استراحت به منزل بازگشت. وضعیت او برای حضور در الکلاسیکو هنوز مشخص نیست و تصمیم نهایی به روند بهبود او در ۴۸ ساعت آینده بستگی دارد.
دییونگ در دیدار هفته جاری لیگ قهرمانان اروپا نیمکتنشین بود تا برای مسابقه حساس مقابل رئال مادرید در شرایط بهتری قرار بگیرد، اما اکنون احتمال دارد این برنامه با چالش جدی مواجه شود.
هنوز جزئیات بیشتری درباره نوع بیماری او اعلام نشده است، اما منابع نزدیک به باشگاه گفتهاند که علائم دییونگ شبیه به عارضه گوارشی آندریاس کریستنسن است؛ بازیکنی که به دلیل «گاستروانتریت» (التهاب معده و روده) دیدار برابر المپیاکوس را از دست داد و هنوز به آمادگی کامل نرسیده است.
هانسی فلیک، سرمربی آلمانی بارسلونا، طی دو ماه اخیر با موجی از مصدومیتها و غیبتها در ترکیب تیمش روبهرو بوده و تازهترین مشکل مربوط به دییونگ، شرایط او را پیچیدهتر کرده است.