حبیب فرعباسی؛
دروازهبانی که به استقلال جان تازه بخشید
استقلال با برد حیاتی مقابل الوحدات، مسیر صعود در لیگ قهرمانان را هموار کرد و حبیب فرعباسی با دومین کلینشیت پیاپی، نقش کلیدی در این موفقیت داشت.
به گزارش ایلنا، استقلال در دیدار خانگی مقابل الوحدات اردن موفق شد با نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسد و شرایط خود در جدول گروهی لیگ قهرمانان آسیا را بهبود دهد. این برد، پس از موفقیت مشابه پنج روز قبل در لیگ برتر، نشان داد آبیپوشان بالاخره از روزهای سخت ابتدای فصل عبور کرده و به مدار موفقیت بازگشتهاند.
یکی از نکات بارز این پیروزی، عملکرد حبیب فرعباسی در دروازه استقلال بود. دروازهبان جوان تیم، که اوایل فصل کمتر فرصت بازی پیدا میکرد، این شب را با ثبت اولین کلینشیت آسیایی خود آغاز کرد و دومین کلینشیت پیاپیاش را نیز رقم زد. فرعباسی با واکنشهای دقیق و حضور مطمئن در دروازه، باعث شد مدافعان استقلال با اعتماد بیشتری بازی کنند و تیم بتواند جریان بازی را تحت کنترل داشته باشد.
فرعباسی که پیش از آغاز فصل به استقلال پیوسته بود اما در ابتدا پیراهن شماره یک به آدان اسپانیایی رسیده بود، حالا در بهترین فرم خود قرار دارد و ثابت کرده حضورش در ترکیب، نه تنها ثبات خط دفاعی را بالا برده، بلکه به یکی از دلایل اصلی بردهای اخیر استقلال تبدیل شده است. سرمربی پرتغالی تیم، ریکاردو ساپینتو، با شناخت کامل از ترکیب مدنظرش، به نظر نمیرسد بخواهد در این روزهای موفق، تغییر اساسی ایجاد کند و حبیب دروازهبانی است که میتواند ستون دفاع تیم باقی بماند.
در مجموع، حضور حبیب فرعباسی در ترکیب استقلال، علاوه بر کلینشیتهای متوالی، به روحیه تیمی نیز کمک کرده و باعث شده که آبیپوشان با آرامش و اعتماد به نفس بیشتری در زمین ظاهر شوند. هواداران استقلال امیدوارند این روند ادامه پیدا کند و فرعباسی بتواند نقش حیاتی خود را در مسیر موفقیتهای تیم حفظ کند.