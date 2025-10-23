هاشمیان: ۱۰ بار دیگر به پرسپولیس بیایم سبکم همین است!

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان سرمربی تیم پرسپولیس در حالی وارد کنفرانس خبری دیدار با ذوب‌آهن شد که شایعات زیادی در مورد برکناری او و استخدام اوسمار ویه‌را پس از این دیدار وجود داشت اما در همین حال و باوجود تایید این شایعات از سوی هیئت مدیره، هاشمیان بدون آنکه گله و شکایتی داشته باشد، اظهارات خود را انجام داد.

* صحبت‌های اولیه؟

سلام عرض می‌کنم خدمت تمام خبرنگاران محترم. امیدوارم خوب، شاد و سلامت باشید. خوشبختانه پس از مدت‌ها که بازیکنان‌مان را در اختیار نداشتیم، تقریبا تمام بازیکنان به تمرین بازگشته و شرایط تمرین پیدا کرده‌اند. بعضی از آنها هم شرایط بازی بازی پیدا کرده‌اند که نوید خیلی خوبی است که دست ما را باز می‌گذارد. فقط آقای شکاری که باید بیشتر استراحت کنند تا به تیم ملحق شوند. در مورد تیم هم متاسفانه ما امتیازات زیادی را داخل خانه از دست دادیم و هواداران ما هم در هر بازی آمدند ما را تشویق و حمایت کرده‌اند. هواداران ما، سرمایه واقعی تیم ما هستند و امیدوارم با پشتیبانی هواداران و بازی خوب و باغیرتانه از طرف بازیکنان همگی دست به دست هم بدهیم تا فردا بتوانیم مقابل تیم ذوب‌آهن دل هواداران را شاد کنیم.

* شرایط تیم چطور است؟

ما خوشبختانه بازیکنان ملی و باتجربه‌ و بازیکنان ملی بسیار بزرگی داریم که خودشان می‌دانند جایگاه پرسپولیس کجاست. وقتی شما وارد تیم بزرگی مثل پرسپولیس می‌شوید، چه به عنوان مربی، چه بازیکن و چه هر عضوی از باشگاه، وظیفه‌تان از قبل مشخص شده است و در مقابل اسم باشگاه، اسم باشگاه پرسپولیس و هواداران مسئولیت دارید. با توجه جوی که من در تمرین دیدم و صحبت‌هایی که بازیکنان انجام دادیم، بچه‌ها مصمم هستند تا بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

* جلسه در هیئت‌مدیره؟

من را دعوت کردند و صحبت کردیم. طبیعتا آنها از نتایج راضی نیستند و من هم راضی نیستم. اما اگر ما از فرصتهایی که داشتیم استفاده میکردیم، این شرایط پیش نمی‌آمد. صحبتهایمان داخلی بود و من به کارم و همکارانم اعتقاد دارم. تا آخرین روز که اینجا هستم تلاشم را میکنم، ماندن من هیچ انگیزه داخلی در آن نیست و انگیزه من این است تلاشی که با حرفه‌ای گری انجام دادیم با کمک خداوند به نتیجه برسانیم. وگرنه بالاخره هر مربی یک روزی حواهد آمد و یک روزی هم خواهد رفت.

* خیلی از پیشکسوتان اعتقاد داشتند رفتار پرسپولیس با شما خوب نبوده.

کدام رفتار؟ رفتار من خوب نبوده؟

* نه رفتار باشگاه.

چیزی که به من ارتباط دارد تعهد من به کارم و تیمم و قراردادم و مهمتر از همه به مردم و طرفداران است. من بازهم میگویم هیچ انگیزه مادی در باشگاه پرسپولیس ندارم. هرچه قسمت است، من اگر روزی در پرسپولیس بمانم و اگر این تیم قهرمان شود، با اینکه قراردادم تمام شده، بزرگ‌ترین پیشنهاد دنیا بیاید اول پرسپولیس را میبینم. پس من هیچ انگیزه مادی ندارم، میدانم کاری که کردیم درست بوده و طبیعتا اشتباهاتی بوده، مگر می‌شود یک مربی بگوید کار من درست بوده؟ اما ما گریبانگیر اتفاقات حاشیه‌ای شدیم و خیلی مواقع بازیکنان ما مصدوم شدند. خیلی از بازیکنانی که میخواستیم بنا به شرایطی نشد جذب شود. یا خودشان نیامدند و یا بودجه نبود که البته بعدا بودجه فراهم شد و آن موقع بازیکن نبود. اما تمام این‌ها مسئولیتش با من است و من کسی نیستم که از زمین و زمان ایراد بگیرم. فقط امیدوارم عدالت رعایت شود و نتیجه‌ای که میگیریم با تلاش ما هماهنگ شود.

* آیا دستیاران شما آنطور که باید به شما کمک می‌کردند؟

قطعا! کادرفنی ما بسیار بیشتر از چیزی که باید، تلاش می‌کنند و کار می‌کنند و مشورت می‌دهند. از آنها راضی هستم و همگی تخصص و تعهد دارند. همگی در جایگاهی که هستند کارشان را انجام می‌دهند. اما همه جای دنیا مسئولیت فنی با سرمربی است و سرمربی باید پاسخ بدهد. من از کادرفنی راضی ام و مهم‌ترین فاکتور این است که همه بهم وفاداریم و همه با یک هدف، پیش می‌رویم. در فوتبال ما وقتی نتایج کسب نمی‌شود، همه چیز بد نشان داده می‌شود. تاکتیک و تعویض بد بوده و همه چیز بد می‌شود. اما بعضی مواقع که نتایج خوب بوده و همه چیز درست و حسابی نیست، به آن شخص و گروه لقب و پاداش می‌دهند و این یک چیز طبیعی است. نتایج ما خوب نبوده و لیگ کمی عجیب و غریب بوده است. البته جدول در حال تکمیل است و ما دیگر فرصتی نداریم و اگر میخواهیم قهرمان شویم، باید ببریم.

* بعضی‌ها میگویند سرمربیان آرام مثل شما که حرفه‌ای هستید نمیتوانند در ایران موفق شوند.

بعضی مواقع ما با حواشی روبرو می‌شویم که از دست من بر نمی‌آید. من قبول ندارم کسی که حرفه‌ای نباشد در ایران نتیجه نمی‌گیرد و ما باید عواملش را پیدا کنیم. من بهانه‌گیر نیستم و شاید اگر کسی جای من بود دنبال بهانه‌گیری بود. اما من بازهم میگویم باید ببریم و وظیفه برعهده من است. مطمئن باشید اگر من ده بار دیگر به ایران برگردم سبکم همین است و تغییر نمیکند اما گاهی باید وجدان خودمان را بگذاریم که آیا یک سرمربی مسئول تمام این اتفاقات است؟ تیمهای بزرگ حواشی بزرگ دارند و گاهی این حواشی خود به خود درست می‌شود. اما اگر هر کدام ما در پست خودمان تعهد داشته باشیم و دنبال کار سالم باشیم، این حواشی برطرف می‌شود.

انتهای پیام/