روحیه تیمی حردانی؛
کاپیتانی که اتحاد را به نمایش گذاشت
صالح حردانی در پیروزی دو بر صفر استقلال مقابل الوحدات، نه تنها در زمین، بلکه با رفتارهای خارج از زمین، نشان داد که موفقیت جمعی و اتحاد تیم برایش اولویت دارد.
به گزارش ایلنا، استقلال روز گذشته توانست با ارائه نمایشی منسجم، نخستین پیروزی خود در لیگ قهرمانان آسیا را جشن بگیرد و با نتیجه دو بر صفر الوحدات اردن را شکست دهد. این برد برای آبیپوشان حیاتی بود و امید آنها برای صعود از گروه را حفظ کرد.
صالح حردانی با بازوبند کاپیتانی، نقش رهبری تیم را برعهده داشت و در هر دو فاز دفاعی و هجومی عملکرد قابلتوجهی از خود نشان داد. نکته جالب اما رفتار خارج از زمین این بازیکن بود؛ پس از پایان مسابقه، او با انتشار پستها و استوریهایی در صفحات مجازی خود، نه تنها از حمایت هواداران تشکر کرد، بلکه اتحاد و احترام به همتیمیهایش را هم به نمایش گذاشت.
حردانی با اشتراک تصاویری از روزبه چشمی و رامین رضاییان، دو بازیکن غایب استقلال، به آنها ادای احترام کرد و تأکید کرد که موفقیت تیم برایش مهمتر از هر رقابت شخصی است. این حرکت با استقبال فراوان هواداران مواجه شد و نشان داد که روحیه تیمی او فراتر از عملکرد در زمین است.
پیش از این، در نشست خبری پیش از بازی، ساپینتو درباره نیمکتنشینی رضاییان و استفاده از حردانی گفته بود: «خوششانس هستم که دو مدافع راست حرفهای در اختیار دارم؛ صالح و رامین هر دو کاپیتان هستند و هر کدام در مقاطع مختلف بازی خواهند کرد.» رفتار حردانی پس از بازی نشان داد که او دقیقاً همان روحیهای دارد که سرمربی از بازیکنانش انتظار دارد؛ تمرکز روی موفقیت تیم، دوری از حاشیه و احترام به همتیمیها.
صالح حردانی، نه تنها در زمین بلکه در خارج از آن نیز به یکی از چهرههای محبوب و مورد احترام هواداران استقلال تبدیل شده است و پیروزی شب گذشته نیز نقش او را در موفقیت تیم پررنگتر کرد.