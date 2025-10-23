بازگشت رسمی مربی برزیلی در راه است
توافق نهایی پرسپولیس و اوسمار ویهرا
مذاکرات باشگاه پرسپولیس با اوسمار ویهرا، مربی برزیلی و سابقهدار در فوتبال ایران، به مراحل پایانی رسیده و توافق نهایی میان دو طرف حاصل شده است.
به گزارش ایلنا، پس از استعفای رضا درویش از مدیرعاملی و ادامه نتایج ضعیف پرسپولیس با هدایت موقت وحید هاشمیان، مدیران باشگاه تصمیم گرفتند هرچه سریعتر تکلیف نیمکت را مشخص کنند. در میان گزینههای مختلف، نام اوسمار ویهرا که سابقه حضور موفق در پرسپولیس و قهرمانی با این تیم را در کارنامه دارد، بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفت و حالا به نظر میرسد بازگشت او به جمع سرخپوشان قطعی شده است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، آخرین مرحله مذاکرات میان مدیران باشگاه و اوسمار بر سر جزئیات مالی و ترکیب اعضای کادرفنی او انجام شده است.
مربی برزیلی در جریان گفتوگوها اعلام کرده قصد دارد با سه دستیار خارجی به ایران بازگردد. این درخواست از سوی باشگاه پرسپولیس مورد پذیرش قرار گرفته و اختلاف دو طرف تنها بر سر رقم نهایی قرارداد دستیاران بوده است؛ اختلافی که گفته میشود حدود ۲۰۰ هزار دلار برآورد میشود.
با این حال، منابع نزدیک به باشگاه تأکید دارند که فضای مذاکرات مثبت بوده و پرسپولیس پیشقرارداد رسمی را برای ویهرا ارسال کرده است. در صورت امضای این توافق، باشگاه طی ۴۸ ساعت آینده بازگشت رسمی اوسمار را بهعنوان سرمربی جدید تیم اعلام خواهد کرد.
در همین حال، تا زمان نهایی شدن قرارداد و بازگشت سرمربی جدید، هدایت پرسپولیس در دیدار پیشرو برابر ذوبآهن بر عهده وحید هاشمیان خواهد بود. سرمربی موقت پرسپولیس در هفت مسابقه اخیر تنها یک پیروزی به دست آورده و با پنج تساوی و یک شکست، تیمش را در شرایطی بحرانی قرار داده است؛ وضعیتی که موجب نارضایتی هواداران و افزایش فشار بر مدیریت باشگاه شد.
در هفتههای اخیر، از میان گزینههای مطرح برای نیمکت پرسپولیس، دو نام بیش از سایرین مورد بررسی قرار گرفتند: برانکو ایوانکوویچ و اوسمار ویهرا. در نهایت، مدیران باشگاه با بررسی شرایط و پس از چند دور مذاکره، تصمیم گرفتند هدایت تیم را به مربی برزیلی بسپارند؛ چهرهای آشنا برای پرسپولیسیها که حالا مأموریت دارد در بازگشت دوبارهاش، وضعیت نگرانکننده تیم را سر و سامان دهد.