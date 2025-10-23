به گزارش ایلنا، امیر علی‌اکبری امروز یکبار دیگر به روی رینگ می‌رود تا در رقابتی سخت با حریف امریکایی سرشاخ شود. فایتر ایرانی که بعد از مدت‌ها، دو ماه پیش رسولوف روس را شکست داده بود، حالا امیدوار است با غلبه بر آنتونی جانسون یک گام بلند برای رسیدن به کمربند سازمان ACA بردارد.

امیر علی‌اکبری بعد از یک دوره طولانی که به دلایل مختلف زمان را از دست داد و نتوانست در مسابقات اصلی خود حاضر شود، 24مرداد به‌مصاف رسولف داغستانی رفت و در یک مبارزه قوی و خوب حریفش را با ناک‌اوت شکست داد. حالا همه چیز برای مصاف با یک مبارز قدرتمند و نامی دیگر آماده است. امیر بعد از برتری مقابل رسولف داغستانی ریکاوری مناسبی داشته و تمرینات آماده‌سازی خود را هم به‌خوبی زیر نظر علیرضا استکی برگزار کرده و حالا آماده یک نبرد سخت با فایتر امریکایی است که سابقه کمربند و درخشش در UFC دارد. حریف او در این مرحله آنتونی جانسون است و امیر اگر می‌خواهد به کمربند برسد و یا حداقل شانس مبارزه برای کمربند را داشته باشد، باید در این مسابقه به برتری برسد. مسابقه‌ای که البته آسان نیست.

حریف علی‌اکبری در این مسابقه که به میزبانی دبی برگزار می‌شود، آنتونی جانسون فایتر 41ساله امریکایی است که تاکنون 29مسابقه برگزار کرده و صاحب 23برد شده است. از این 23پیروزی، 17برد با ناک‌اوت حریفان به دست آمده و همین نشان‌دهنده قدرت این فایتر امریکایی است. یکی از نکات مهم درباره جانسون این است که او از ابتدای دوران ورزشی خود به ورزش‌های رزمی ترکیبی پرداخت و با وجود اینکه وارد کالج کشتی شد اما موفقیت چشمگیری در این رشته به دست نیاورد و در 20سالگی تصمیم می‌گیرد که وارد هنرهای رزمی شود و بعد هم تا مدت‌ها یکی از مدعیان قهرمانی در UFC بود.

حالا با ورود به سازمان ACA به‌دنبال رسیدن به این کمربند است اما بعید به‌نظر می‌رسد که شانس زیادی برای برتری مقابل امیر علی‌اکبری داشته باشد. امیر کشتی‌گیر قهاری است و رقیبش فقط در رده دانشگاهی و ملی آن‌ هم در رده سنی نوجوانان عنوان داشته است. نکته دوم به شرایط سنی دو طرف برمی‌گردد که امیر جوان‌تر است و نفس بهتری دارد.

جانسون البته سابقه کسب کمربند قهرمانی دارد و این به لحاظ روانی به او کمک می‌کند و چندین حریف بزرگ را هم شکست داده است. اینها همه حکایت از یک نبرد تماشایی در دبی دارد که باید دید امیر می‌تواند برنده شود یا نه؟ عبور از جانسون می‌تواند راهی برای رسیدن به فینال باشد و فینال هم یعنی رویارویی با مالیخین روس که فوق‌العاده می‌تواند جذاب باشد.

ابرقهرمان روس‌ها که مدتهاست منتظر امیر است بعد از پیروزی احتمالی امیر در نبرد امروز می‌تواند خیلی زود با امیر دیدار کند اما شکست رقابت این دو چهره شاخص را باز هم به تأخیر می‌اندازد. البته امیر هم انگیزه‌های زیادی برای این مسابقه دارد و همین انگیزه مسابقه با مالیخین است که باعث شده تا امیر برای شکست دادن جانسون نقشه بکشد.

انتهای پیام/