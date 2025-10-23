سومین طلای کاروان ایران برای تیم میکس پومسه

به گزارش ایلنا، رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین از ساعت ۱۱:۱۵ امروز(پنج‌شنبه) به وقت محلی در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین پیگیری شد که تیم میکس پومسه کشورمان به مقام قهرمانی رسید.

در فینال تیم کشورمان برابر تایلند با امتیاز ۸.۷۸ به برتری رسیدند و سومین طلای کاروان کشورمان در این بازی‌ها را به نام خود ثبت کردند.

شهریاری و نقی‌ئی پیش از این در بخش انفرادی هم دو مدال طلا کسب کرده بودند.

