بازیهای آسیایی جوانان - بحرین
سومین طلای کاروان ایران برای تیم میکس پومسه
تیم میکس پومسه ایران سومین طلای کاروان کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان بحرین را به نام خود ثبت کردند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای تکواندوی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین از ساعت ۱۱:۱۵ امروز(پنجشنبه) به وقت محلی در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین پیگیری شد که تیم میکس پومسه کشورمان به مقام قهرمانی رسید.
در فینال تیم کشورمان برابر تایلند با امتیاز ۸.۷۸ به برتری رسیدند و سومین طلای کاروان کشورمان در این بازیها را به نام خود ثبت کردند.
شهریاری و نقیئی پیش از این در بخش انفرادی هم دو مدال طلا کسب کرده بودند.