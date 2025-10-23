تودور: ناراحتم، باید به رئال گل میزدیم
ایگور تودور، سرمربی یوونتوس، پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد.
به گزارش ایلنا، یوونتوس که در هفتههای اخیر با نتایج نوسانی روبهرو بوده و در شش دیدار گذشته خود تنها پنج تساوی و یک شکست کسب کرده بود، در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو نمایشی شجاعانه ارائه داد اما در نهایت با گل جود بلینگام، که روی ریباند شوت وینیسیوس جونیور به ثمر رسید، مغلوب شد.
تودور پس از پایان مسابقه در گفتوگو با شبکههای «اسکای اسپورت» و «آمازون پرایم ایتالیا» گفت:«مثل بازیکنانم ناراحتم، چون احساس میکنیم حداقل یک گل حقمان بود. حسرتهایی داریم، اما واقعیت این است که در مسیر درستی حرکت میکنیم. از طرز تفکر و شخصیت تیم در شروع بازی راضی بودم.
طبیعی است که رئال مادرید در خانه خود همیشه فشار زیادی وارد میکند، اما ما طبق برنامه پیش رفتیم. تنها روی یک لحظه استثنایی از وینیسیوس گل خوردیم؛ حرکتی که بین سه مدافع ما انجام شد و توپ پس از برخورد به تیر به بلینگام رسید. بازیکنان از ترس خطای پنالتی در آن صحنه تکل نزدند. در فوتبال، اگر اشتباهی نباشد، گلی هم به ثمر نمیرسد.»
سرمربی کروات یووه که پیشتر از بازیکنانش خواسته بود با روحیه جنگندگی بیشتری به میدان بروند، در ادامه افزود:«همه بازیکنان باید نقش رهبری داشته باشند. در این زمینه هنوز کمی از سطح مورد انتظارم فاصله داریم.
چند بازیکن باتجربه را از دست دادهایم و نفرات تازهوارد هنوز در حال تطبیق هستند. تیم نقاط قوت و ضعف خودش را دارد، اما من به روند فعلی ایمان دارم و مطمئنم در مسیر درستی هستیم. مقایسه با گذشته کمکی نمیکند، باید واقعیت امروز را پذیرفت و بر اساس آن پیش رفت.»
تودور درباره چالشهای تیمش نیز گفت:«بازیکنان با اشتیاق فراوان بازی کردند، اما وقتی اینقدر انرژی صرف میکنی، طبیعی است که دقت در لحظات آخر پایین بیاید. بسیاری از بازیکنان هنوز تجربه کافی برای بازی در چنین سطحی را ندارند. با وجود همه محدودیتها، از عملکرد تیم رضایت دارم؛ هرچند هیچکس دوست ندارد بدون امتیاز زمین را ترک کند.»