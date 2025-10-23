خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تودور: ناراحتم، باید به رئال گل می‌زدیم

تودور: ناراحتم، باید به رئال گل می‌زدیم
کد خبر : 1704104
لینک کوتاه کپی شد.

ایگور تودور، سرمربی یوونتوس، پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد.

به گزارش ایلنا، یوونتوس که در هفته‌های اخیر با نتایج نوسانی روبه‌رو بوده و در شش دیدار گذشته خود تنها پنج تساوی و یک شکست کسب کرده بود، در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو نمایشی شجاعانه ارائه داد اما در نهایت با گل جود بلینگام، که روی ریباند شوت وینیسیوس جونیور به ثمر رسید، مغلوب شد.

تودور پس از پایان مسابقه در گفت‌وگو با شبکه‌های «اسکای اسپورت» و «آمازون پرایم ایتالیا» گفت:«مثل بازیکنانم ناراحتم، چون احساس می‌کنیم حداقل یک گل حق‌مان بود. حسرت‌هایی داریم، اما واقعیت این است که در مسیر درستی حرکت می‌کنیم. از طرز تفکر و شخصیت تیم در شروع بازی راضی بودم. 

طبیعی است که رئال مادرید در خانه خود همیشه فشار زیادی وارد می‌کند، اما ما طبق برنامه پیش رفتیم. تنها روی یک لحظه استثنایی از وینیسیوس گل خوردیم؛ حرکتی که بین سه مدافع ما انجام شد و توپ پس از برخورد به تیر به بلینگام رسید. بازیکنان از ترس خطای پنالتی در آن صحنه تکل نزدند. در فوتبال، اگر اشتباهی نباشد، گلی هم به ثمر نمی‌رسد.»

سرمربی کروات یووه که پیش‌تر از بازیکنانش خواسته بود با روحیه جنگندگی بیشتری به میدان بروند، در ادامه افزود:«همه بازیکنان باید نقش رهبری داشته باشند. در این زمینه هنوز کمی از سطح مورد انتظارم فاصله داریم. 

چند بازیکن باتجربه را از دست داده‌ایم و نفرات تازه‌وارد هنوز در حال تطبیق هستند. تیم نقاط قوت و ضعف خودش را دارد، اما من به روند فعلی ایمان دارم و مطمئنم در مسیر درستی هستیم. مقایسه با گذشته کمکی نمی‌کند، باید واقعیت امروز را پذیرفت و بر اساس آن پیش رفت.»

تودور درباره چالش‌های تیمش نیز گفت:«بازیکنان با اشتیاق فراوان بازی کردند، اما وقتی این‌قدر انرژی صرف می‌کنی، طبیعی است که دقت در لحظات آخر پایین بیاید. بسیاری از بازیکنان هنوز تجربه کافی برای بازی در چنین سطحی را ندارند. با وجود همه محدودیت‌ها، از عملکرد تیم رضایت دارم؛ هرچند هیچ‌کس دوست ندارد بدون امتیاز زمین را ترک کند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ