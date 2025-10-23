کمپانی پس از درخشش ستاره نوجوان بایرن:
من هم در ۱۷ سالگی در چمپیونزلیگ و تیم ملی بازی میکردم!
ونسان کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، پس از پیروزی ۴ بر صفر تیمش برابر کلوب بروژ، در واکنش به درخشش لنارت کارل، ستاره ۱۷ سالهاش، ضمن تمجید از او تأکید کرد که نباید با بزرگنمایی رسانهای، فشار زودهنگام بر استعدادهای جوان وارد کرد.
به گزارش ایلنا، در دیداری که بایرن با اقتدار از سد کلوب بروژ گذشت، لنارت کارل با یک گل دیدنی و نمایشی درخشان، به تیتر نخست رسانهها تبدیل شد. با این حال، کمپانی با خونسردی همیشگیاش تلاش کرد این شور و هیجان را تعدیل کند و از لزوم حفظ آرامش برای رشد بازیکن جوان سخن گفت.
وقتی خبرنگار شبکه «دازن» از سرمربی بایرن پرسید که آیا درخشش کارل او را یاد دوران جوانیاش میاندازد، کمپانی با لبخند پاسخ داد:«وقتی ۱۷ ساله بودم؟ خب، من هم آن موقع در لیگ قهرمانان اروپا بازی میکردم و عضو تیم ملی کشورم بودم، اما مقایسه کردن فایدهای ندارد. سطحی که لنارت در این سن نشان میدهد، واقعاً چشمگیر است.»
کمپانی در ادامه با نگاهی محتاطانه افزود:«من طرفدار هیاهوی رسانهای نیستم. طبیعی است که وقتی بازیکنی در این سطح ظاهر میشود، توجه زیادی جلب کند، اما مهمتر از همه این است که در آرامش رشد کند و مسیرش را درست ادامه دهد. باید یاد بگیرد چطور تمرکز خود را در شرایط خاص حفظ کند.»
او درباره عملکرد شاگرد جوانش در دیدار مقابل بروژ نیز گفت:«کارل امروز فوقالعاده بود. همه میدانند که توانایی گلزنی دارد. اگر همین روند را ادامه دهد، فرصتهای بیشتری در انتظارش خواهد بود. فقط باید یاد بگیرد در لحظه درست تصمیم بگیرد و تعادلش را حفظ کند.»
کمپانی در پایان تأکید کرد که هدف اصلی بایرن، پرورش بازیکنانی است که در خدمت تیم باشند:«ما فقط به این فکر میکنیم که او چطور میتواند به تیم کمک کند. همه چیز در زمان خودش اتفاق میافتد. باید صبور بود و اجازه داد مسیر پیشرفت طبیعی طی شود.»