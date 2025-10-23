اشلوت: بعد از چهار بازی مزد زحمتمان را گرفتیم

به گزارش ایلنا، لیورپول که پس از چهار شکست پیاپی تحت فشار شدیدی قرار داشت، در شبی درخشان در ورزشگاه دویچه‌بانک پارک موفق شد رقیب آلمانی خود را با نتیجه‌ای قاطع شکست دهد. آرنه اشلوت پس از بازی، ضمن ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش، گفت این پیروزی پاداشی بود برای زحمات هفته‌های اخیر تیم.

او در گفت‌وگو با شبکه «تی‌ان‌تی اسپورتس» اظهار داشت:«به این برد نیاز داشتیم؛ اما مهم‌تر از نتیجه، نمایش تیم بود. در بازی‌های قبل هم موقعیت‌های زیادی خلق می‌کردیم اما تبدیل به گل نمی‌شدند. تفاوت در همین بود. بازیکنان مزد تلاش‌شان را گرفتند و توانستند از موقعیت‌ها استفاده کنند.»

اشلوت درباره روند مسابقه گفت:«این بازی هم مثل دیدارهای قبلی شروع شد؛ آن‌ها با اولین فرصتشان به گل رسیدند، در حالیکه شاید همان تنها موقعیتشان بود. وقتی ۳ بر یک جلو می‌افتی، کنترل بازی ساده‌تر می‌شود تا زمانی که یک بر صفر عقب هستی. تفاوت این بازی با چهار بازی اخیر این بود که به‌جای گل خوردن از ضربات ایستگاهی، دو گل از همین موقعیت‌ها زدیم.»

سرمربی هلندی لیورپول در ادامه از عملکرد «هوگو اکیتیکه» تمجید کرد و گفت:«او هر بار که بازی می‌کند، فوق‌العاده است. از تعهد و تلاش همه بازیکنانم راضی‌ام، همه با فداکاری کار کردند و این چیزی است که از آنها می‌خواهم.»

با این حال، خبر ناخوشایند برای لیورپولی‌ها مصدومیت دوباره «الکساندر ایساک» بود که در پایان نیمه نخست تعویض شد. اشلوت درباره وضعیت او توضیح داد:«ایساک احساس درد خفیفی در ناحیه کشاله ران داشت و مجبور شدیم او را بیرون بیاوریم. متأسفانه این اتفاق زمانی افتاد که هنوز کاملاً به شرایط بازی برنگشته است. او سه ماه مصدوم بود و ما سعی می‌کنیم به‌تدریج به میادین بازگردانیمش. بعضی‌ها می‌گویند باید بیشتر بازی کند، اما همین دومین بازی‌اش در سه روز بود و ناچار شد زمین را ترک کند. امیدوارم شرایطش بدتر نشود.»

