خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین؛

دومین مدال طلا برای کاروان ایران/ شهریاری طلایی شد

دومین مدال طلا برای کاروان ایران/ شهریاری طلایی شد
زینب شهریاری دومین طلای کارمان کشورمان را به گردن آویخت.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین صبح امروز (پنج‌شنبه) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که در بخش پومسه دختران زینب شهریاری دومین طلای کارمان کشورمان را به گردن آویخت.

شهریاری در فینال با امتیاز ۸.۸۶ از سد کریستین آگوئیلا از فیلیپین گذشت و با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد تا دومین طلای کاروان ایران هم به نام تکواندو ثبت شود.

پیش از این بهداد نقی‌ئی نیز در پومسه پسران قهرمان شده بود.

