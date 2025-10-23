نخستین طلای کاروان ایران ضرب شد

به گزارش ایلنا، در بخش پسران بهداد نقی‌ئی ابتدا در رقابت با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یک‌چهارم نهایی رسید. او در مرحله بعد در رقابتی نزدیک رقیبی از چین تایپه را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

نقی‌ئی در نیمه‌نهایی حریفی از تایلند را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و فینالیست شد.

نماینده جوان پومسه کشورمان در فینال هم با امتیاز خوب ۸.۷۶ از شد رقیب چینی گذشت و نخستین طلای کاروان ایران را بر گردن آویخت.

در مرحله یک‌هشتم نهایی دختران نیز زینب شهریاری با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. او در مرحله بعد حریفی از هنگ‌کنگ را با امتیاز ۸.۵۶ از پیش رو برداشت و تا در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین تایپه بود. او با برتری در این مرحله به دیدار نهایی رسید.

هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسی‌نیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.

انتهای پیام/