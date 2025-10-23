به گزارش ایلنا، صبا چناری که در سال ۲۰۲۲ موفق به کسب مدال برنز رقابت‌های جهانی موی‌تای در ابوظبی شده بود، شب گذشته هنگام تمرین دچار ایست قلبی شد و تلاش پزشکان برای احیای او بی‌نتیجه ماند. این حادثه تلخ جامعه ورزش‌های رزمی کشور را در شوک و اندوه فرو برد.

چناری علاوه بر سابقه درخشانش در میادین بین‌المللی، از داوران رسمی فدراسیون ورزش‌های رزمی نیز بود و به‌عنوان داور مسابقات انتخابی تیم ملی موی‌تای و رقابت‌های کیک‌بوکسینگ در سطح کشوری و استانی فعالیت می‌کرد.

او بیش از ۱۲ سال از عمر خود را صرف فعالیت در رشته‌های مختلف رزمی کرد و در این مدت به‌عنوان فایتر، مربی و داور نقش پررنگی در توسعه ورزش‌های رزمی بانوان در کشور داشت.

درگذشت ناگهانی این بانوی ورزشکار موجی از تأسف را در میان اهالی ورزش به‌ویژه جامعه رزمی ایران برانگیخته و بسیاری از مربیان و ورزشکاران با انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی، یاد و خاطره او را گرامی داشته‌اند.

