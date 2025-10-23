خبرگزاری کار ایران
درگذشت قهرمان موی‌تای ایران بر اثر ایست قلبی

درگذشت قهرمان موی‌تای ایران بر اثر ایست قلبی
صبا چناری، ورزشکار جوان و از چهره‌های خوش‌آتیه موی‌تای ایران، چهارشنبه‌شب در جریان تمرینات خود بر اثر ایست قلبی درگذشت. او تنها ۲۳ سال داشت.

به گزارش ایلنا، صبا چناری که در سال ۲۰۲۲ موفق به کسب مدال برنز رقابت‌های جهانی موی‌تای در ابوظبی شده بود، شب گذشته هنگام تمرین دچار ایست قلبی شد و تلاش پزشکان برای احیای او بی‌نتیجه ماند. این حادثه تلخ جامعه ورزش‌های رزمی کشور را در شوک و اندوه فرو برد.

چناری علاوه بر سابقه درخشانش در میادین بین‌المللی، از داوران رسمی فدراسیون ورزش‌های رزمی نیز بود و به‌عنوان داور مسابقات انتخابی تیم ملی موی‌تای و رقابت‌های کیک‌بوکسینگ در سطح کشوری و استانی فعالیت می‌کرد.

او بیش از ۱۲ سال از عمر خود را صرف فعالیت در رشته‌های مختلف رزمی کرد و در این مدت به‌عنوان فایتر، مربی و داور نقش پررنگی در توسعه ورزش‌های رزمی بانوان در کشور داشت.

درگذشت ناگهانی این بانوی ورزشکار موجی از تأسف را در میان اهالی ورزش به‌ویژه جامعه رزمی ایران برانگیخته و بسیاری از مربیان و ورزشکاران با انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی، یاد و خاطره او را گرامی داشته‌اند.

