به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو در نشست خبری پس از پیروزی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، با لبخند و لحنی آرام در سالن کنفرانس ورزشگاه سانتیاگو برنابئو حاضر شد.

او ضمن تمجید از عملکرد تیمش در سومین برد متوالی اروپایی، تأکید کرد که گرچه هنوز تا رسیدن به نمایش ایده‌آل فاصله دارند، اما تیم در مسیر درستی قرار گرفته است.

سرمربی رئال مادرید درباره عملکرد تیمش گفت:«می‌دانستیم بازی سخت و رقابتی‌ای در پیش داریم. در نیمه نخست چند اشتباه داشتیم، اما بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردیم و در نیمه دوم خیلی بهتر ظاهر شدیم. پس از گل اول، بهترین دقایق‌مان را سپری کردیم. در ضمن، ما دروازه‌بانی داریم که همیشه در لحظات حساس کیفیت خودش را نشان می‌دهد.»

آلونسو در ادامه درباره آرادا گولر، ستاره جوان ترکیه‌ای تیمش توضیح داد:«آرادا در حال طی کردن روند رشد و پیشرفت است. او فقط ۲۰ سال دارد و حدود ۲۵ تا ۳۰ بازی برای رئال انجام داده، بنابراین باید حمایت شود. هنوز باید روی فاکتورهایی مثل پرس، تصمیم‌گیری و نظم تاکتیکی کار کند، اما با همین سن کم، نقش مهمی در معنا بخشیدن به بازی تیم دارد. از روند پیشرفتش خیلی راضی‌ام، اما انتظار داریم باز هم بهتر شود.»

او با لبخند افزود:«آرادا عاشق فوتبال است. همیشه می‌خواهد توپ را داشته باشد، بازی کند، خطا بگیرد... از آن بازیکن‌هایی است که وقتی توپ پایش است، لبخند می‌زند. همین عشق به بازی است که او را خاص می‌کند و در این ویژگی خیلی من را یاد فلوریان ویرتز می‌اندازد.»

در ادامه، آلونسو درباره وضعیت کلی تیم و شرایط قبل از ال‌کلاسیکو گفت:«یوونتوس فشار زیادی به ما آورد و این خاصیت لیگ قهرمانان است؛ باید حتی در لحظات سخت هم لذت ببری و برای حفظ پیروزی بجنگی. از نظر روحی در وضعیت خوبی هستیم و فکر می‌کنم در مسیر صعودی قرار داریم. بازی مقابل بارسلونا همیشه اهمیت ویژه‌ای دارد و معنای خاص خودش را دارد، اما نباید آن را به شکل دراماتیک ببینیم. از فردا برای آن بازی آماده می‌شویم.»

او درباره وضعیت خط دفاع و بازگشت میلیتائو نیز گفت:«بازگشت میلی به این سطح از آمادگی خبر فوق‌العاده‌ای است. هر روز احساس بهتری دارد و قدرتش را باز یافته است. این موضوع برای کل تیم حیاتی است.»

در پایان، آلونسو به ستایش جود بلینگام پرداخت و گفت:«صرف‌نظر از گلی که زد، بازی بسیار کاملی انجام داد. پیدا کردنش بین خطوط سخت بود اما موفق شدیم. بلینگام یکی از کامل‌ترین بازیکنان دنیاست. از او می‌خواهم احساس اهمیت کند، موقعیت‌ها را درست بخواند و در هر نقشی که به او می‌سپاریم مؤثر باشد. آمار و ارقام، نتیجه طبیعی عملکرد درست در زمین هستند. باید از حضور چنین بازیکنی لذت ببریم.»

