بیاحترامی کامل به باشگاه
واکنش تند ویارئال به لغو دیدار با بارسلونا در آمریکا
باشگاه ویارئال از تصمیم ناگهانی لالیگا برای لغو دیدار برنامهریزیشده برابر بارسلونا در شهر میامی شدیداً انتقاد کرد و آن را نشانهای از «بینظمی و بیاحترامی» دانست.
به گزارش ایلنا، تصمیم لالیگا برای لغو دیدار میان تیمهای بارسلونا و ویارئال که قرار بود برای نخستینبار بهصورت رسمی در خاک ایالات متحده برگزار شود، با واکنش تند باشگاه ویارئال روبهرو شد. این باشگاه با صدور بیانیهای رسمی، ضمن ابراز «نارضایتی عمیق» از عملکرد برگزارکنندگان، لالیگا را به ضعف مدیریتی و نداشتن برنامهریزی منسجم متهم کرد.
در حالیکه لالیگا دلیل لغو این دیدار را «نگرانی از زمان محدود و عدم اطمینان در اسپانیا» اعلام کرده، ویارئال میگوید از این تصمیم در میانه دیدار خود در لیگ قهرمانان مطلع شده و از نحوه اطلاعرسانی و لغو یکجانبه مسابقه شوکه شده است.
در بخشی از بیانیه باشگاه آمده است:«باشگاه ویارئال از مدیریت ضعیف لالیگا در سازماندهی دیدار برنامهریزیشده برابر بارسلونا در میامی در تاریخ ۲۰ دسامبر، ابراز تأسف و نارضایتی عمیق دارد. این مسابقه در چارچوب هفته هفدهم لالیگا قرار بود برگزار شود اما به دلیل عدم پیشرفت در روند آمادهسازی و نبود برنامهریزی مشخص، لغو شد. باشگاه ویارئال بارها نگرانی خود را به اطلاع لالیگا رسانده و خواستار تعیین زمان دقیق مسابقه و انتخاب آژانس مسافرتی برای هماهنگی سفر تیم شده بود؛ مسائلی پایهای که بدون آنها امکان برگزاری چنین رویدادی وجود ندارد.»
در ادامه این بیانیه آمده است:«قرار بود روز پنجشنبه نشستی برگزار شود تا اگر این موارد تا آن زمان برطرف نشود، باشگاه از پروژه کنار بکشد. ویارئال از اینکه لالیگا نتوانست مدیریت درستی بر روند برگزاری این مسابقه داشته باشد، متأسف است؛ چرا که این بازی میتوانست فرصت مهمی برای رشد بینالمللی باشگاهها و اعتبار لالیگا باشد.»
ویارئال همچنین اعلام کرده که در تابستان امسال لالیگا پیشنهاد برگزاری این دیدار را به آنها داده و باشگاه با وجود دشواریهای لجستیکی، آن را پذیرفته زیرا بر این باور بوده که حضور در آمریکا میتواند گامی مؤثر در گسترش برند باشگاه و لیگ اسپانیا باشد. با این حال، این همکاری منوط به رعایت دو شرط اساسی از سوی لالیگا بوده است.
در بیانیه آمده است:«اول، منابع مالی اختصاصیافته از سوی لالیگا برای این پروژه باید صرف جبران خسارت هواداران و دارندگان بلیتهای فصلی ویارئال شود؛ افرادی که به دلیل انتقال بازی به میامی، از تماشای یکی از بازیهای خانگی محروم میشدند. این جبران شامل سفر رایگان به میامی برای تماشای بازی یا بازپرداخت بخشی از مبلغ بلیت فصلی آنان بود.
دوم، هیچیک از دو باشگاه شرکتکننده نباید سود مالی مستقیمی از این دیدار دریافت کنند؛ زیرا درآمد این بازی باید صرف جبران خسارت هواداران ویارئال شود و در غیر این صورت ناعادلانه خواهد بود.»
باشگاه ویارئال در پایان تأکید کرده است که تصمیم ناگهانی لالیگا برای لغو مسابقه، نشانهای از «بیاحترامی کامل نسبت به باشگاهها و هواداران» است و از نهاد برگزارکننده خواست تا در آینده با دقت و مسئولیت بیشتری در زمینه چنین پروژههایی عمل کند.