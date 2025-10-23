خبرگزاری کار ایران
لیگ قهرمانان اروپا؛

رئال در خانه، یوونتوس را شکست داد/ پیروزی پُرگل لیورپول، بایرن و چلسی

رئال در خانه، یوونتوس را شکست داد/ پیروزی پُرگل لیورپول، بایرن و چلسی
تیم‌های فوتبال رئال مادرید، لیورپول، بایرن مونیخ و چلسی حریفان خود در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا را شکست دادند.

به گزارش ایلنا، در شب دوم و پایانی هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 و از ساعت 22:30 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه خانگی خود، سانتیاگو برنابئو میزبان یوونتوس بود و موفق شد با نتیجه یک بر صفر میهمان تورینی خود را شکست دهد.

تک گل این بازی را جود بلینگام در دقیقه 58 وارد دروازه بانوی پیر کرد.

در بازی همزمان؛ لیورپول در خانه اینتراخت فرانکفورت به میدان رفت و با پیروزی پُرگل 5 بر یک مقابل تیم آلمانی به وضعیت خود در جدول تا حدودی سر و سامان داد.

برای بندرنشینان لیورپول در این بازی؛ هوگو اکیتیکه (35)، ویرجیل فن‌دایک (39)، ابراهیما کوناته (44)، گودی خاکپو (66) و دومنیک سوبوسلای (70) گلزنی کردند.

در دیگر بازی؛ بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانتس پذیرای کلوب‌بروژ بود و میزبان بلژیکی خود را با نتیجه 4 بر صفر در هم کوبید.

لنارت کاری (5)، هری کین (14)، لوئیز دیاس (34) و نیکولاس جکسون (79) گلزنان باواریایی‌ها در این بازی بودند.

همچنین چلسی نیز در دیداری خانگی میزبان آژاکس در ورزشگاه استمفوردبریج بود و موفق شد میهمان 10 نفره خود را با برتری پُرگل 5 بر یک بدرقه کند.

گلزنان شیرهای لندن در این مسابقه؛ مارکو گویو (18)، مویزس کایسدو (27)، انزو فرناندس (45-پنالتی)، استوائو (6+45-پنالتی) و تایریک جورج (48) بودند؛ همچنین کنت تیلور از آژاکس در دقیقه 15 از بازی اخراج شد.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

آتالانتا صفر - اسلاویاپراگ صفر

موناکو صفر - تاتنهام صفر

اسپورتینگ 2 - مارسی یک

انتهای پیام/
