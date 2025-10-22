پایان روزهای پر اضطراب دفاع استقلال
مدافع ازبکستانی استقلال پس از پشتسر گذاشتن روزهای سخت ابتدای فصل، حالا به مهرهای کلیدی در ساختار دفاعی آبیها تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال، فصل را با بدشانسی آغاز کرد. مصدومیت در همان هفتههای ابتدایی باعث شد او بخش مهمی از شروع فصل را از دست بدهد؛ غیبت طولانیای که شاید در نتایج ابتدایی استقلال در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا هم تأثیرگذار بود.
اما از زمانی که آشورماتوف به ترکیب برگشته، چهره خط دفاعی استقلال کاملاً تغییر کرده است. این مدافع فیزیکی و باتجربه نخستینبار در دیدار برابر المحرق بحرین در هفته دوم لیگ قهرمانان به میدان رفت؛ مسابقهای که استقلال با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. هفته بعد نیز در دیدار لیگ برتری مقابل چادرملو به ترکیب بازگشت و آن دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در ادامه، بازی هفته هفتم مقابل مس رفسنجان نقطه عطف عملکرد او بود؛ جایی که استقلال با گل برنده شد و دفاع آبیها بدون دریافت گل زمین را ترک کرد. پس از آن، آشورماتوف در دومین حضور آسیایی خود مقابل الوحدات اردن، یکی از بهترینهای زمین بود و در بسته ماندن دروازه تیمش نقش مهمی ایفا کرد.
به این ترتیب، رستم تا امروز در چهار مسابقه برای استقلال به میدان رفته و حاصل کارش دو کلینشیت و صفر گل خورده در دو بازی اخیر بوده است. آمار و نمایش او نشان میدهد که ساختار دفاعی استقلال با حضور این مدافع ازبک، انسجام بیشتری پیدا کرده و آبیها بالاخره صاحب ثبات در خط دفاعی خود شدهاند.