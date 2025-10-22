به گزارش ایلنا، با اعلام علی تاجرنیا، رئیس هیأت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، این باشگاه در ادامه روند گسترش فعالیت‌های چندرشته‌ای خود، حضور رسمی‌اش در عرصه ورزش استان البرز را با راه‌اندازی تیم‌های تکواندو و سوارکاری اعلام کرد.

در جریان نشستی که روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ میان علی تاجرنیا و حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد، موضوع آغاز فعالیت رسمی استقلال در این دو رشته ورزشی مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

تاجرنیا با اشاره به ظرفیت‌های بالای ورزشی استان البرز، به‌ویژه در رشته‌هایی چون تکواندو و سوارکاری، تأکید کرد:«باشگاه استقلال با هدف حمایت از ورزشکاران مستعد این استان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، درصدد تشکیل تیم‌هایی تحت عنوان استقلال البرز در لیگ‌های برتر این رشته‌هاست.»

او حضور استقلال در استان البرز را گامی مهم در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی باشگاه و حمایت از استعدادهای بومی دانست و از همکاری متقابل با نهادهای استانی استقبال کرد.

در این دیدار، حمیدرضا رضایی نیز با ابراز خرسندی از حضور باشگاه استقلال در عرصه ورزش البرز، این اقدام را فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح کیفی ورزش استان عنوان کرد و گفت:«اداره‌کل ورزش و جوانان البرز آمادگی کامل دارد تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، زمینه فعالیت و حضور پررنگ باشگاه‌های بزرگ کشور از جمله استقلال را در این استان فراهم کند.»

در پایان این نشست، علی تاجرنیا و هیأت همراه از خانه تکواندو استان البرز بازدید کرده و ضمن بررسی امکانات موجود، درباره راهکارهای توسعه همکاری‌ها در این حوزه گفت‌وگو کردند.

