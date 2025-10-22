اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک
اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک در فصل جاری اعلام شد.
به گزارش ایلنا، اسامی داوران دیدارهای هفته دهم فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ لیگ دسته اول فوتبال ایران به شرح زیر اعلام شد:
شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴
شهرداری نوشهر_ آریو اسلامشهر
داوران: هادی علینیا فرد، کوروش صارمی، محمد متین مصباحی و ابراهیم خاجانی ناظر: سخاوت سلیمان نژاد
داماشیان گیلان_ نساجی مازندران
داوران: ناصر جنگی، مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد و سیاوش خالقی ناظر: صادق نوری
بعثت کرمانشاه_ نفت و گاز گچساران
داوران: رضا مرادی، هیمن نوربخش، سالار استاد رحمانی و هادی صحرایی ناظر: جواد شرفی
نود ارومیه - هوادار تهران
داوران: علی سام، سامان صحاب منش، پویان خشنود و امید جمشیدی ناظر: فرزاد معبودی
سایپا تهران - شناورسازی قشم
داوران: مصطفی مناجاتیپور، مهدی اکبرزاده، میلاد رضوی و امیر آرمند ناظر: فرزاد بهرامی
نیروی زمینی تهران_ مس سونگون
داوران: محمد مهدی جعفری، اسماعیل احمدی، امین اسکندری و محمد حسین یحییزاده ناظر: فرهاد خوشنواز
مس کرمان_ فرد البرز
داوران: رسول اولیایی، رضا احمدی، امیرعلی اورسجی، امیر حمزه موسوی ناظر: مجید شمس
نفت آبادان_ مس شهر بابک
داوران: مسعود حقیقی، سجاد نجفینژاد، محسن عباسی و مجتبی شجاعی ناظر: جلیل شعرانی
نفت بندر عباس_ پارس جنوبی جم
داوران: پوریا افشاریان، محمد صالح عرب آبادی، پیمان رضایی و امید منفردیان ناظر: موسی الرضا ارغوانی