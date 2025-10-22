خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک

اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک
کد خبر : 1703626
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک در فصل جاری اعلام شد.

به گزارش ایلنا، اسامی داوران دیدارهای هفته دهم فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ لیگ دسته اول فوتبال ایران به شرح زیر اعلام شد:

شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴

شهرداری نوشهر_ آریو اسلامشهر 

داوران: هادی علی‌نیا فرد، کوروش صارمی، محمد متین مصباحی و ابراهیم خاجانی ناظر: سخاوت سلیمان نژاد 

داماشیان گیلان_ نساجی مازندران 

داوران: ناصر جنگی، مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد و سیاوش خالقی ناظر: صادق نوری 

بعثت کرمانشاه_ نفت و گاز گچساران 

داوران: رضا مرادی، هیمن نوربخش، سالار استاد رحمانی و هادی صحرایی ناظر: جواد شرفی 

نود ارومیه - هوادار تهران

داوران: علی سام، سامان صحاب منش، پویان خشنود و امید جمشیدی ناظر: فرزاد معبودی

سایپا تهران - شناورسازی قشم

داوران: مصطفی مناجاتی‌پور، مهدی اکبرزاده، میلاد رضوی و امیر آرمند ناظر: فرزاد بهرامی 

نیروی زمینی تهران_ مس سونگون 

داوران: محمد مهدی جعفری، اسماعیل احمدی، امین اسکندری و محمد حسین یحیی‌زاده ناظر: فرهاد خوشنواز 

مس کرمان_ فرد البرز

داوران: رسول اولیایی، رضا احمدی، امیرعلی اورسجی، امیر حمزه موسوی ناظر: مجید شمس

نفت آبادان_ مس شهر بابک

داوران: مسعود حقیقی، سجاد نجفی‌نژاد، محسن عباسی و مجتبی شجاعی ناظر: جلیل شعرانی 

نفت بندر عباس_ پارس جنوبی جم

داوران: پوریا افشاریان، محمد صالح عرب آبادی، پیمان رضایی و امید منفردیان ناظر: موسی الرضا ارغوانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ