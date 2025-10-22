لیگ قهرمانان اروپا؛
آرسنال، اتلتیکو را به چهارمیخ کشید/ پیروزی اینتر، سیتی، دورتموند و پاری سن ژرمن؛ ناپولی باخت
شب نخست هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی تیمهای آرسنال، اینتر، سیتی، دورتموند و پاریسنژرمن همراه بود؛ این در حالی است که اتلتیکومادرید و ناپولی شکست خوردند.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای شب نخست هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 و از ساعت 22:30 شب گذشته (سهشنبه) هفت دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین بازی؛ تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود، امارات میزبان اتلتیکومادرید بود و موفق شد میهمان اسپانیایی خود را با نتیجه قابل توجه 4 بر صفر شکست دهد.
برای توپچیها دراین دیدار؛ گابریل مالاگاش (57)، گابریل مارتینلی (64) گلزنی کردند و ویکتور یوکرش (67 و 70) نیز بریس کرد.
در بازی همزمان؛ پاریسنژرمن در بایآرهنا، ورزشگاه خانگی بایرلورکوزن به میدان رفت و با نتیجه بسیار پُرگل 7 بر یک میزبان آلمانی خود را به خاک سیاه نشاند. هر دو تیم در این بازی با اخراج یکک بازیکن خود، 10 نفره به کار ادامه دادند.
ویلیان پاچو (7)، دزیره دوئه (41 و 3+45)، خویچا کواراتسخلیا (44)، نونو مندس (50)، عثمان دمبله (66) و ویتینیا (90) گلزنان تیم تحت هدایت لوئیس انریکه در این مسابقه بودند. همچنین رابرت آندریخ (31) از لورکوزن و ایلیا زابارنی (37) از میهمان پاریسی با دریافت کارت قرمز اخراج شدند.
در دیگر بازی؛ اینتر در خانه سنژیلوا به برتری 4 بر صفر رسید تا سومین برد پیاپی خود در فصل جدید UCL را مقابل حریف بلژیکی به ثبت رسانده باشد.
گلزنان نراتزوری در این رقابت؛ دنزل دومفریس (41)، لائوتارو مارتینس (1+45)، هاکان چالهاناوغلو (53-پنالتی) و فرانچسکو پیواسپوزیتو (76) بودند.
همچنین در دانمارک؛ بوروسیا دورتموند به میهمانی کپنهاگن رفت و در پایان به برتری 4 بر 2 رسید.
برای زنبورها در این بازی خارج از خانه؛ فلیکس انمچا (20 و 76)، رامی بنسبعینی (61-پنالتی) و فابیو سیلوا (87) گلزنی کردند.
در دیداری دیگر؛ منچسترسیتی در اسپانیا و خانه ویارئال مقابل این تیم قرار گرفت و به پیروزی 2 بر صفر رسید.
ارلینگ هالند (17) و برناردو سیلوا (40) برای سیتیزنها در خانه زیردریایی زرد گلزنی کردند.
در بازی همزمان؛ ناپولی که بازی اخیر خود در سری A ایتالیا را با شکست پشت سر گذاشته بود در هلند نیز با خاک یکسان شد؛ جایی که تیم تحت هدایت آنتونیو کونته میهمان آیندهوون بود و با نتیجه وحشتناک 6 بر 2 شکست خورد!
اسکات مکتامینی، هافبک اسکاتلندی پارتنوپی با وجود باخت سنگین تیمش در این دیدار بریس (31 و 86) کرد، ضمن اینکه لورنزو لوکا مهاجم ناپلیها هم در دقیقه 76 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.
در آخرین بازی نیز نیوکاسل 3 بر یک بنفیکا را شکست داد.
رقابتهای هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 امشب نیز با برگزاری 9 بازی دیگر دنبال خواهد شد.