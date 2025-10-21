خبرگزاری کار ایران
آزمون بزرگ دی زربی برابر اسپورتینگ لیسبون
سرمربی مارسی تأکید کرد تیمش برای پیروزی در لیگ قهرمانان باید نمایشی بی‌نقص و فروتنانه ارائه دهد.

به گزارش ایلنا،  روبرتو دی زربی، سرمربی مارسی، پیش از دیدار حساس برابر اسپورتینگ لیسبون گفت تیمش تنها با ارائه یک بازی کامل می‌تواند برنده شود. او با اشاره به قدرت حریف پرتغالی تأکید کرد: اسپورتینگ تیمی بزرگ است و باید همان شخصیت و جسارتی را نشان دهیم که مقابل آژاکس و در مادرید داشتیم.

دی زربی هشدار داد که اعتمادبه‌نفس بیش از حد می‌تواند خطرناک باشد و افزود: باید فروتن بمانیم و بدون ترس بازی کنیم. این ویژگی تیم‌های بزرگ است.

او همچنین از عملکرد اسپورتینگ و سرمربی ایتالیایی‌اش، فرانچسکو فاریولی، تمجید کرد و گفت تیم حریف با بازیکنانی چون پدرو گونسالوز و ترینکائو کیفیت بالایی دارد. دی زربی تأکید کرد مارسی برای تکرار موفقیت‌های اخیر باید همان نظم و شجاعتی را نشان دهد که در پیروزی مقابل رئال مادرید به نمایش گذاشت.

 

