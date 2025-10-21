لیگ قهرمانان اروپا؛
ترکیب دو تیم بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن مشخص شد.
به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 22:30 امشب تیم های بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن با هم مصاف می دهند.
ترکیب بایر لورکوزن برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
فلکن | اندریش، باده، تاپسوبا | آرتور، گارسیا، فرناندز، گریمالدو | پوکو، اچه وری | کوفانه
ترکیب پاری سن ژرمن برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
شوالیه | حکیمی، زابارنی، پاچو، مندس | زائر امری، ویتینیا، مایولو | کواراتسخلیا، دوئه، بارکولا