ترکیب دو تیم بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 22:30 امشب تیم های بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن با هم مصاف می دهند.

ترکیب بایر لورکوزن برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

فلکن | اندریش، باده، تاپسوبا | آرتور، گارسیا، فرناندز، گریمالدو | پوکو، اچه وری | کوفانه

ترکیب پاری سن ژرمن برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

شوالیه | حکیمی، زابارنی، پاچو، مندس | زائر امری، ویتینیا، مایولو | کواراتسخلیا، دوئه، بارکولا

انتهای پیام/