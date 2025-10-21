خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ قهرمانان اروپا؛

ترکیب دو تیم بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن

ترکیب دو تیم بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن
کد خبر : 1703408
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 22:30 امشب تیم های بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن با هم مصاف می دهند.

ترکیب بایر لورکوزن برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

فلکن | اندریش، باده، تاپسوبا | آرتور، گارسیا، فرناندز، گریمالدو | پوکو، اچه وری | کوفانه

ترکیب دو تیم بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن

ترکیب پاری سن ژرمن برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

شوالیه | حکیمی، زابارنی، پاچو، مندس | زائر امری، ویتینیا، مایولو | کواراتسخلیا، دوئه، بارکولا

ترکیب دو تیم بایر لورکوزن و پاری سن ژرمن

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ