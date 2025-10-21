فردین هدایتی به مدال طلا دست یافت

به گزارش ایلنا، در وزن 130 کیلوگرم فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 9 بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این دیدار با نتیجه 4 بر صفر از سد لازلو دارابوس از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در این دیدار با نتیجه 8 بر صفر رازمیک کوردیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

