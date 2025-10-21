غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت

به گزارش ایلنا، در وزن 87 کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه 8 بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه 9 بر 1 مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

فرخی در این دیدار با نتیجه 8 بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر پایتون جاکوبسون از آمریکا را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

وی در دیدار فینال با نتیجه 10 بر صفر ایوان چمیر از اوکراین را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

انتهای پیام/