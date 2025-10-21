رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان – صربستان
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
مسابقات رده بندی و فینال 4 وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی جهان امشب در شهر نووی ساد صربستان در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا، در وزن 87 کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه 8 بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه 9 بر 1 مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.
فرخی در این دیدار با نتیجه 8 بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر پایتون جاکوبسون از آمریکا را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.
وی در دیدار فینال با نتیجه 10 بر صفر ایوان چمیر از اوکراین را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.