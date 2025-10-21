کاوه رضایی: امیدوارم در لیگ و آسیا موفقیتها ادامه داشته باشد
به گزارش ایلنا، کاوه رضایی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان بعد از بازی با آخال ترکمنستان اظهار داشت: بازی فوقالعاده خوبی بود، خوب شروع کردیم و موقعیتهای زیادی داشتیم.
وی ادامه داد: بازیکنان زیادی از تیم ما میتوانستند بهترین بازیکن زمین شوند، روند رو به رشدی داشتهایم و داریم ادامه میدهیم.
رضایی تصریح کرد: بازیکنان به همدلی رسیدهاند، امیدوارم روند را ادامه دهیم و در لیگ و آسیا موفقیتها ادامه داشته باشد.