کاوه رضایی: امیدوارم در لیگ و آسیا موفقیت‌ها ادامه داشته باشد
بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: بازیکنان به همدلی رسیده‌اند، امیدوارم روند را ادامه دهیم و در لیگ و آسیا موفقیت‌ها ادامه داشته باشد.

به گزارش ایلنا، کاوه رضایی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان بعد از بازی با آخال ترکمنستان اظهار داشت: بازی فوق‌العاده خوبی بود، خوب شروع کردیم و موقعیت‌های زیادی داشتیم.

وی ادامه داد: بازیکنان زیادی از تیم ما می‌توانستند بهترین بازیکن زمین شوند، روند رو به رشدی داشته‌ایم و داریم ادامه می‌دهیم.

رضایی تصریح کرد: بازیکنان به همدلی رسیده‌اند، امیدوارم روند را ادامه دهیم و در لیگ و آسیا موفقیت‌ها ادامه داشته باشد.

 

