نویدکیا: بازی خیلی خوبی از لحاظ فوتبالی انجام دادیم اما در ضربات آخر خوب نبودیم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: میتوانم بگویم که تیم ما بازی خیلی خوبی از لحاظ نوع فوتبالی انجام داد اما از لحاظ ضربات آخر خوب نبودیم.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با آخال ترکمنستان اظهار داشت: بازی برای ما خیلی سخت شد و موقعیتهای زیادی در هر دو نیمه داشتیم. طبیعی بود با نزدیک شدن به پایان مسابقه فشار روی بازیکنها بیشتر شود و بازیکنان میخواستند برنده زمین را ترک کنند و در همین حال موقعیتهای زیادی را از دست میدادند.
وی تصریح کرد: سعی کردیم هر چیزی که به ذهنمان میرسد را امتحان کنیم اما متأسفانه در ضربات آخر بیدقت بودیم. در نهایت میتوانم بگویم که تیم ما بازی خیلی خوبی از لحاظ نوع فوتبالی انجام داد اما از لحاظ ضربات آخر خوب نبودیم.
نویدکیا خاطرنشان کرد: به تیم آخال خسته نباشید میگویم چون کارهای دفاعی را عالی انجام دادند. سعی کردیم تا حد امکان حملات آنها را خنثی کنیم و موقعیت زیادی به آنها ندادیم، اما نیاز به این برد داشتیم تا از لحاظ روحی روانی شرایط بهتری داشته باشیم. ما در چند هفته اخیر چه در لیگ و چه در آسیا گلی دریافت نمیکنیم و گلزنی میکنیم و امیدوارم شرایطمان را حفظ کنیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سؤالی در خصوص به دستکم گرفتن تیم رقیب گفت: شاید این حس به بازیکنها دست داده باشد که تیم حریف را دست کم گرفته باشند اما در جلسه قبل از بازی به بچهها گفتم که شاید فکر کنید این تیم در خانه چهار گل خورده است اما بازی بسیار سختی در پیش داریم.
وی ادامه داد: وقتی موقعیتها تبدیل به گل نشدند، بازی به تدریج سختتر شد اما در نهایت میتوانم بگویم تیم از لحاظ سبک فوتبالی بازی خوبی ارائه کرد، اما اگر نیمه اول تمرکز بیشتری داشتیم و حس بهتری داشتیم میتوانستیم به گل برسیم و بازی به مرور برایمان روند بهتری پیدا میکرد.
نویدکیا در رابطه با ترکیب اصلی تیمش گفت: سعی کردم در تیم تغییراتی ایجاد کنم و بالاخره لازم بود بعضی از بازیکنها به دلیل بازی کردن در چند بازی استراحت کنند و میخواستیم انرژی اضافهای به تیم ببخشیم. امید سعی کرد کار خودش را خوب انجام دهد و فیکس نبودن حاجصفی متأثر از مسئله خاصی نبود.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: واقعیت این است که من خودم سیدحسین حسینی را به سپاهان آوردم چون اخباری اول فصل آسیبدیدگی داشت و حس کردم شاید این مسئله به تیم آسیب برساند. قبل از بازی پرسپولیس در هفته دوم یک آسیبدیدگی برای حسینی پیش آمد اما با همان آسیب بازی کرد و بعد به تیم ملی دعوت شد و به خاطر همان آسیب بازی نکرد و کمی طول کشید تا روند درمانش کامل شود. اخباری در همین زمان بهخوبی بازی کرد و کلینشیتهای متوالی داشت.
وی اضافه کرد: من بهعنوان سرمربی وظیفه دارم از همه بازیکنها دفاع کنم و اجازه ندهم حس کنند که جزئی از تیم نیستند. امروز هواداران بحثهایی درباره آرش رضاوند داشتند اما من بهعنوان سرمربی و با وظیفهای که دارم باید از بازیکنانم حمایت کنم چون میدانم که به همه آنها نیاز دارم و باید از آنها تا پایان فصل مراقبت کنم.
نویدکیا در خصوص عدم استفاده از کمک داور ویدیویی در این رقابتها گفت: من صحنههای بازی را ندیدهام و نمیدانم صحنهای داشتیم که بازی به کمک داور ویدیویی برود یا نه اما از کنار زمین حس کرده بودیم که شاید میشد برای ما پنالتی اعلام شود. شاید در همان نیمه اول بابت خطایی که روی دانشگر در محوطه رخ داد ممکن بود برای ما پنالتی گرفته شود. در نیمه دوم هم روی امید خطا شد با این حال نمیتوان درباره قوانین صحبت کرد.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان در خصوص تقویم بازیها گفت: من هیچوقت درباره فاصله کم بازیها و تقویم زمانی مشکلی نداشتهام و همیشه از فدراسیون خواستهام که زمان بازیها به ما اعلام شود تا بتوانیم به خوبی برای بازیها آماده شویم اما برای مسابقه دادن هر چهار یا پنج روز یکبار مشکلی نداریم و تیم میتواند در این مدت برای مسابقه دادن آماده شود. در این مدت مهاجمهای ما گلزنی نکرده بودند. درباره این موضوعات صحبت شده بود که از لحاظ ذهنی مهاجمان ما را درگیر کرده بود ولی خوشبختانه با گلزنی یکی از مهاجمین توانستیم برنده شویم.