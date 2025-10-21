به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال تهران در حالی آماده رویارویی با الوحدات اردن می‌شود که تنها دو بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت. روزبه چشمی که طی هفته های اخیر درگیر مصدومیت بوده و موسی جنپو، وینگر اهل مالی که در آخرین جلسه تمرینی دچار آسیب‌دیدگی شد، دو غایب قطعی آبی‌ها در این دیدار حساس هستند.

در جریان تمرین امروز، جنپو به‌طور ناگهانی از ناحیه پا احساس درد کرد و کادر پزشکی بلافاصله بالای سر او حاضر شد. پس از بررسی‌های اولیه، این بازیکن تمرین را نیمه‌کاره رها کرد و تمرینات اختصاصی انجام داد. گفته می‌شود میزان مصدومیتش جزئی است، اما حضورش در ترکیب اصلی قطعی نیست.

از سوی دیگر، ابوالفضل جلالی که در دو بازی گذشته به دلیل مصدومیت در دسترس نبود، به تمرینات گروهی برگشته و شرایط بازی را دارد. با این حال، باتوجه به عملکرد درخشان حسین گودرزی در دیدار برابر مس رفسنجان، احتمالاً ساپینتو در سمت چپ دفاع، ترکیب قبلی‌اش را حفظ خواهد کرد.

همچنین سامان فلاح که در بازی گذشته تعویض شد، دچار مصدومیت خفیف بود اما طبق بررسی‌های انجام‌شده مشکلی برای حضور در دیدار با الوحدات ندارد. استقلال در شرایطی پا به این مسابقه می‌گذارد که برای بقا در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نیاز به پیروزی دارد و ساپینتو امیدوار است شاگردانش با تمرکز کامل و حمایت هواداران بتوانند سه امتیاز حساس این مسابقه را به دست آورند.

انتهای پیام/