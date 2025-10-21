خبرگزاری کار ایران
برد دشوار سپاهان مقابل آخال در اصفهان

سپاهان ایران توانست سه امتیاز دیدار با آخال را در اصفهان حفظ کند و به صعود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2 امیدوار شود.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آخال ترکمنستان از ساعت 17:15 امروز (سه‌شنبه) در چارچوب دور سوم از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2 و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان (با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا)، میزبان سپاهان ایران بود که این دیدار به برتری یک بر صفر سپاهان ختم شد.

طلایی‌پوشان که در این مسابقه یک سر و گردن برتر از آخال بودند، بارها روی دروازه نماینده ترکمنستان فرصت گلزنی ایجاد کردند. این حملات تا دقیقه 82 مؤثر نبود؛ تا اینکه کاوه رضایی بازیکن تازه‌وارد طلایی‌پوشان در این دقیقه موفق به گلزنی شد و بردی شیرین را به تیم اصفهانی هدیه کرد.

سپاهان در این مسابقه با ترکیب سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، امید نورافکن (68 - احسان حاج‌صفی)، عارف حاجی عیدی (89 - جواد آقایی‌پور)، آرش رضاوند (81 - انزو کریولی)، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست (68 - کاوه رضایی)، ایوان سانچز (89 - هادی محمدی) و مجید علیاری بازی کرد.

سپاهان که دیدار نخست خود در لیگ قهرمانان آسیا 2 را مقابل الحسین اردن و با شکست پشت سر گذاشته بود، سه امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول گروه C قرار گرفت. آخال نیز بدون امتیاز قعرنشین است (این گروه به دلیل حذف موهون باگان از رقابت‌ها با تصمیم AFC با سه تیم دنبال می‌شود).

عمار ابراهیم حسن داورِ بحرین این بازی به کاوه رضایی از سپاهان و گوربان آنایف، بگتیار گورگنوف، باسیم گوربانردیف و ماگتیمبردی برنوف از آخال کارت زرد نشان داد.

