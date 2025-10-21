رسمی: سند پایان دوران چهارساله درویش در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس در جلسه‌ای که روز ۲۲ مهر برگزار شد، با استعفای رضا درویش موافقت کرد و امروز متن رسمی این مصوبه با امضای اعضای هیئت‌مدیره در سامانه رسمی کدال بارگذاری شد.

در این نامه، ضمن تقدیر از زحمات رضا درویش در دوران حضورش در باشگاه، اعلام شده است که پیمان حدادی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس فعالیت خواهد کرد.

به این ترتیب، پس از چند روز گمانه‌زنی درباره سرنوشت مدیریت سرخ‌پوشان، حالا با انتشار رسمی این سند، پرونده حضور درویش در پرسپولیس بسته شد.

این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که پرسپولیس در زمین نیز روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد و آینده نیمکت این تیم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حالا با ثبت رسمی این استعفا، باشگاه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکلیف مدیریت و سرمربیگری را برای عبور از بحران فعلی مشخص کند.

