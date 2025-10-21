اعلام ترکیب سپاهان مقابل آخال/ حسینی فیکس شد
ترکیب تیم سپاهان برای دیدار مقابل آخال ترکمنستان اعلام شد.
به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای بازی با آخال ترکمنستان مشخص شد و محرم نویدکیا با چند تغییر بزرگ و مهم تیمش را به زمین فرستاده است، نیمکتنشینی احسان حاجصفی و بازگشت سیدحسین حسینی از نکات قابل توجه این مسابقه است.
سیدحسین حسینی بعد از حواشی عجیبی که در هفته گذشته تجربه کرد نه تنها از تمرینات دور نشد بلکه در این مسابقه هم درون دروازه قرار گرفت تا فرصت درخشش و پس گرفتن جایگاهاش در تیم را داشته باشد.
محمد دانشگر و امین حزباوی زوج مورد اعتماد نویدکیا در قلب خط دفاعی قرار گرفتند و در سمت راست آریا یوسفی و در سمت چپ امید نورافکن به میدان خواهند رفت و نیمکتنشینی احسان فرصتی برای ریکاوری و بازیابی شرایط بدنیاش خواهد بود.
در خط هافبک عارف حاجیعیدی در این مسابقه هم فیکس خواهد و زوج او آرش رضاوند است که بعد از مدتها در ترکیب اصلی قرار گرفت تا او هم مانند حسینی فرصتی برای پس گرفتن جایگاه خود داشته باشد. ریکاردو آلوز در این مسابقه هم محور حملات تیمش است و بازیسازی و ریتم بازی طلاییپوشان را تنظیم خواهد کرد.
در خط حمله تغییری ایجاد نشد و محرم تیمش را با مثلث سانچس، شفیعدوست و علیاری به میدان فرستاده است و امیدوار خواهد بود تا آنها اولین گلشان را به ثمر برسانند.
ترکیب سپاهان در این مسابقه به این شکل خواهد بود:
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا شفیعدوست، امید نورافکن، عارف حاجیعیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، آریا شفیعدوست، ایوان سانچس و مجید علیاری