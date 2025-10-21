خبرگزاری کار ایران
محرومیت سه داور لیگ برتر جوانان

کمیته داوران فدراسیون فوتبال سه داور را به دلیل اشتباه در یک دیدار لیگ جوانان تا اطلاع ثانوی محروم کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته داوران پس از بررسی اتفاقات رخ داده در دیدار تیم‌های خلیج فارس شیراز و شاهین بندرعامری بوشهر در هفته چهارم لیگ برتر جوانان، تصمیم به محرومیت سه عضو تیم داوری این مسابقه گرفت.

این محرومیت تا اطلاع ثانوی اعمال خواهد شد و داوران متخلف از قضاوت در سایر مسابقات محروم هستند. فدراسیون تاکید کرده است که با هرگونه تخلف داوران در لیگ‌های پایه برخورد جدی خواهد شد تا سلامت و عدالت در مسابقات حفظ شود.

