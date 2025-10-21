محرومیت سه داور لیگ برتر جوانان

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته داوران پس از بررسی اتفاقات رخ داده در دیدار تیم‌های خلیج فارس شیراز و شاهین بندرعامری بوشهر در هفته چهارم لیگ برتر جوانان، تصمیم به محرومیت سه عضو تیم داوری این مسابقه گرفت.

این محرومیت تا اطلاع ثانوی اعمال خواهد شد و داوران متخلف از قضاوت در سایر مسابقات محروم هستند. فدراسیون تاکید کرده است که با هرگونه تخلف داوران در لیگ‌های پایه برخورد جدی خواهد شد تا سلامت و عدالت در مسابقات حفظ شود.

