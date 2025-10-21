به گزارش ایلنا و به نقل از فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر، سرپرست تیم ملی فوتسال بانوان، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده‌سازی را اعلام کرد. این اردو از دوم تا چهاردهم آبان ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

بازیکنان دعوت شده به شرح زیر هستند:

فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان (تهران)؛

فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، فرشته خسروی، فاطمه رحمتی (هرمزگان)؛

سارا شیربیگی، الهام عنافچه، زهرا کیانی، شیرین صفار، عاطفه برقی، زهرا لطف‌آبادی (خوزستان)؛

مهسا کمالی، طاهره مهدی‌پور، مهدیه محمودی‌نیا (کرمان).

تیم ملی بانوان ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین، دوم آذرماه به مصاف برزیل خواهد رفت. این رقابت‌ها از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر به میزبانی شهر مانیل برگزار می‌شود و تیم‌ها در چهار گروه ۴ تیمی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

گروه‌بندی تیم‌ها به شرح زیر است:

گروه A: فیلیپین، لهستان، مراکش، آرژانتین

گروه B: اسپانیا، کلمبیا، تایلند، کانادا

گروه C: پرتغال، تانزانیا، ژاپن، نیوزیلند

گروه D: برزیل، ایران، ایتالیا، پاناما

طبق برنامه اعلام شده، دو تیم برتر هر گروه به مرحله یک‌چهارم نهایی راه خواهند یافت. مرحله یک‌چهارم نهایی از ۱۰ تا ۱۱ آذر، نیمه‌نهایی ۱۴ آذر و دیدارهای رده‌بندی و فینال روز ۱۶ آذر برگزار می‌شود.

